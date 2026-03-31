Një sulm i dyshuar iranian ndaj një cisterne kuvajtiane të mbushur plot me naftë bruto në portin e Dubait shkaktoi një zjarr që më pas u shua, thanë autoritetet.
Korporata e Naftës së Kuvajtit (KPC) njoftoi herët të martën se cisterna Al Salmi u godit në një sulm iranian ndërsa ishte e ankoruar në port në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke shkaktuar dëme në anije dhe një zjarr në bord. KPC paralajmëroi për një derdhje të mundshme nafte në ujërat përreth, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve KUNA.
Autoritetet në Dubai thanë se kishte një sulm me dron ndaj cisternës kuvajtiane gjatë natës dhe se ekipet e reagimit e kishin vënë situatën nën kontroll.
Ata shtuan se nuk u raportua asnjë rrjedhje nafte apo të lënduar, sipas Zyrës së Medias së Dubait. Shpërthime të shumta të forta u dëgjuan në Dubai, duke filluar rreth orës 6 ose 7 të mbrëmjes me kohën lokale të së hënës deri rreth orës 1 ose 2 të mëngjesit të së martës, tha Zein Basravi i Al Jazeera, duke raportuar nga Dubai.
“Këto sulme duket se po afrohen gjithnjë e më shumë, po bëhen më të forta, dhe njëri prej tyre goditi atë cisternë nafte në brigjet e Dubait,” tha ai.
“Njerëzit këtu duken në gjendje të lartë gatishmërie përsëri. Mund të dëgjosh avionët ushtarakë që patrullojnë në qiell,” shtoi Basravi.
Tani po punohet për të vlerësuar dëmet në cisternë, tha KPC, e cila, sipas të dhënave të Lloyd’s List Intelligence, është kompania mëmë e pronarit të regjistruar dhe operatorit komercial të Al Salmi.
Cisterna ishte e ngarkuar me dy milionë fuçi naftë nga Kuvajti dhe Arabia Saudite, sipas të dhënave nga Lloyd’s dhe TankerTrackers. Lloyd’s e kishte listuar destinacionin si Qingdao, Kinë. Goditja ndaj Al Salmi është më e fundit në një seri sulmesh ndaj anijeve tregtare me raketa ose dronë shpërthyes ajrorë dhe detarë në Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit që nga fillimi i luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt.
Më herët të hënën, një anije kontejnerësh në pronësi greke pranë brigjeve të Ras Tanura në Arabinë Saudite raportoi dy incidente të ndara ku predha ranë në ujë pranë anijes, thanë ekspertët e sigurisë detare. Ndërkohë, operatori i një anijeje mallrash tajlandeze të goditur nga një predhë pranë Ngushticës së Hormuzit tha se një ekip kërkimi arriti të hipte në bord, por nuk gjeti tre anëtarët e zhdukur të ekuipazhit.
