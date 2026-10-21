Dy persona u vranë dhe dy të tjerë u plagosën të hënën nga rënia e mbetjeve të një droni që synonte një strukturë në fushën e naftës Shaiba, në Arabinë Saudite. Droni u kap nga sistemet e mbrojtjes, njoftoi Ministria Saudite e Energjisë.
Sipas ministrisë, dy viktimat ishin nga Filipinet dhe Nepali, ndërsa dy të plagosurit ishin nga Pakistani dhe India. Në deklaratë nuk u specifikua origjina e dronit.
Ministria bëri të ditur se sulmi nuk pati ndikim në operacionet në fushën e naftës.
The post Sulm me dron në Arabinë Saudite, dy të vrarë dhe dy të plagosur appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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