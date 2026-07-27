Dy persona humbën jetën dhe pesë të tjerë mbetën të plagosur, mes tyre edhe një fëmijë dyvjeçar, pas një sulmi me armë zjarri në qendër të Seattle-it, Uashington.
Sipas kryebashkiakes së Seattle-it, Katie Wilson, një i dyshuar është arrestuar lidhur me ngjarjen.
Të shtënat ndodhën rreth orës 18:00 me orën lokale, pranë Space Needle, ku në atë moment po zhvillohej një festival i madh ushqimor..
Guvernatori i shtetit të Uashingtonit shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave, ndërsa një kongresmene nga Seattle dënoi atë që e quajti “dhunë të pakuptimtë”
Qendra e Seattle-it po priste festivalin e ushqimit Bite of Seattle gjatë fundjavës, një ngjarje vjetore që tërheq qindra mijëra pjesëmarrës me shitës ushqimesh dhe shfaqje muzikore live.
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