Autoritetet polake njoftuan sot (12 gusht) rrjedhjen masive të të dhënave mjekësore dhe personale që kishin të bënin me rreth 19 milionë qytetarë, në një sulm kibernetik ndaj një furnizuesi softuerësh mjekësor.
Sipas Ministrit të Çështjeve Dixhitale Krzysztof Gawkowski, ky është “një nga incidentet më të mëdha” të sigurisë kibernetike të regjistruara ndonjëherë në historinë e këtij vendi me 37 milionë banorë.
“Nuk ka asgjë që të tregojë sot se kemi të bëjmë me një sulm nga jashtë… me origjinë nga Rusia ose ndonjë shtet tjetër”, sqaroi ai, sipas Agjencisë së Lajmeve të Athinës.
Provat fillestare sugjerojnë se kriminelët kibernetikë po veprojnë me një motiv financiar, tha ministri, duke përjashtuar pagesën e çdo shpërblimi dhe duke premtuar ndjekje penale “të ashpër” të autorëve të sulmit.
Të dhënat e vjedhura janë afërsisht dy terabajt në madhësi dhe përmbajnë kryesisht informacione që lidhen me vizitat mjekësore, recetat dhe dokumente të tjera të përdorura në monitorimin e pacientëve.
Natyra dhe fushëveprimi i të dhënave të shkelura ndryshon nga një person në tjetrin, tha ministri, i cili njoftoi gjithashtu krijimin e një mekanizmi që u lejon qytetarëve të verifikojnë nëse të dhënat e tyre janë vjedhur apo jo.
Përafërsisht 12,0000 institucione mjekësore përdorën shërbimet e kompanisë që ishte shënjestra e sulmit.
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