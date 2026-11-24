Agjencia Qendrore e Inteligjencës (CIA) dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare në SHBA kanë zbuluar një ndërhyrje kibernetike në sistemet e tyre, përmes së cilës janë ekspozuar disa informacione të paklasifikuara.
Lajmi është raportuar nga gazeta amerikane “The New York Times”, duke iu referuar zyrtarëve amerikanë dhe personave të njohur me çështjen.
Sipas raportimit, ndërhyrja ka prekur një sistem të analizës së inteligjencës me burime të hapura, një rrjet kompjuterik që përdoret për të identifikuar informacione me vlerë për inteligjencën përmes materialeve publike dhe të paklasifikuara.
Deri më tani nuk është bërë e ditur se cilat informacione janë komprometuar konkretisht. Megjithatë, burimet e cituara nga gazeta theksojnë se materialet e klasifikuara nuk janë vënë në rrezik. Dy prej personave të njohur me rastin kanë bërë të ditur se ekspozimi mund të ketë prekur edhe informacione në agjenci të tjera qeveritare amerikane. Njëri prej tyre tha se problemi tashmë është zgjidhur.
Sistemet e inteligjencës me burime të hapura përdorin një sasi të madhe të dhënash, përfshirë informacione të disponueshme në treg, përmbajtje nga rrjetet sociale, imazhe satelitore dhe materiale të tjera në internet.
Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e këtyre të dhënave është publike, disa prej tyre sigurohen përmes kompanive që ofrojnë informacione kundrejt pagesës. Kur kombinohen me burime të tjera, këto të dhëna mund të zbulojnë informacione të rëndësishme dhe mjaft të detajuara.
Agjencitë e inteligjencës i përdorin ato së bashku me burime të tjera për të ndërtuar analiza dhe vlerësime mbi çështje të ndryshme të sigurisë.
Sipas burimeve të “The New York Times”, në këtë rast dyshohet se një haker ka arritur të sigurojë akses të paautorizuar në të paktën një sistem qeveritar. Megjithatë, nuk është bërë e ditur nëse hetuesit kanë identifikuar personin ose grupin përgjegjës për ndërhyrjen.
Një zyrtar i Zyrës së Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare deklaroi se incidenti nuk ka shkaktuar ndërprerje të kapaciteteve kritike, ndërsa CIA nuk pranoi të komentojë.
Ky incident vjen në një periudhë kur disa institucione amerikane kanë raportuar probleme dhe ndërhyrje në sistemet e tyre teknologjike. Javën e kaluar, Agjencia e Sigurisë Kombëtare (NSA) përjetoi një ndërprerje disa ditore të rrjetit të saj të brendshëm të klasifikuar. Sipas zyrtarëve dhe bizneseve të përfshira, problemi nuk ishte shkaktuar nga sulme kibernetike.
Po gjatë javës së kaluar, u raportua edhe për një ndërhyrje në Qendrën Kombëtare të Informacionit të Krimeve të FBI-së, një bazë të dhënash në nivel kombëtar që përdoret nga institucionet lokale, shtetërore dhe federale të zbatimit të ligjit për shkëmbimin e informacioneve mbi personat e dyshuar për vepra penale.
Presidenti amerikan, Donald Trump, iu referua këtij incidenti gjatë një interviste telefonike për “Fox News” të shtunën.
“Do të them se kjo nuk është diçka e mirë, nuk më pëlqen”, deklaroi Trump, kur u pyet për ndërhyrjen në sistemin e FBI-së.
Ndërkohë, edhe Departamenti Amerikan i Bujqësisë zbuloi një incident të sigurisë kibernetike, i cili detyroi institucionin të çaktivizonte përkohësisht disa aplikacione të brendshme. Lajmi u raportua fillimisht nga Nextgov, një platformë që mbulon zhvillimet teknologjike në institucionet federale amerikane.
Drejtori i Inteligjencës Kombëtare, Jay Clayton, i cili së fundmi është emëruar nga Trump edhe në rolin e drejtorit në detyrë për sigurinë kibernetike, u përpoq të qetësonte shqetësimet publike gjatë disa daljeve televizive të dielën.
Duke komentuar ndërhyrjen në bazën e të dhënave të FBI-së, ai tha se incidente të tilla nuk janë të pazakonta dhe nuk ka arsye për alarm.
“Hetimet kibernetike dhe incidentet kibernetike kanë qenë pjesë e ekonomisë amerikane dhe e jetës amerikane për një kohë të gjatë”, u shpreh Clayton në emisionin “This Week” të ABC-së.
Ai shtoi se, lidhur me incidentin në FBI, institucioni po merrej me situatën sipas procedurave të zakonshme. Ndërsa autoritetet amerikane po përpiqen të sqarojnë shtrirjen e ndërhyrjeve të fundit, mbetet ende e paqartë se kush qëndron pas sulmit ndaj sistemeve të inteligjencës dhe sa të dhëna janë ekspozuar.
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