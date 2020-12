Protestat e fundit të organizura në Tiranë nuk kanë kaluar pa pasoja, ku protestuesit kanë goditur punonjës policie, godinat e institucioneve apo dhe mjetet e zjarrëfikësve.

Goditja e zjarrëfikësve ka sjellë reagimin e komandantit të njohur që shërben në këtë sektor Arben Cara.

Ky i fundit përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan:

“PSE?

Pse më godet ?

Pse më godet me gur ?

Pyes veten Pse Pse Pse ?

Ty nuk të pyes dot sepse je i revoltuar!!!!

Por prapë të them Pse o njeri Pse ???

Unë të shërbej natë ditë, 24 në 24.

Unë të vij në ndihmë kur të bie..

Unë të shërbej kur ti je në rrezik.

Unë të shërbej kur ti aksidentohesh.

Unë të shërbej kur ti mbetesh në ashensor.

Unë të shërbej kur ti je nën rrënoja.

Unë të shërbej kur të digjet makina.

Unë të shërbej kur të digjet shtëpia.

Unë të shërbej kur të digjet prona e përbashkët.

Unë të shërbej kur ti ke nevojë për mua.

Sot më godet e nesër më kërkon ndihmë.

Sot më përçmon e nesër më uron.

Sot më shan e nesër pendohesh, por e nesërmja është e vonë sepse ti nuk mundesh ta zhbësh atë që ke bëre, ndaj po të them ty sot njeri, vlla, motër, shok, mik që kjo që ti po djeg e shkatërron është prona e përbashët, është pasuria e brezave të ardhshëm që ne duhet ta ruajmë si sytë e ballit..

Mos e godit zjarrfikësin, atë që është në shërbimin tënd çdo secont, minut, orë apo ditë 24 në 24 për të të mbrojtur nga çdo e keqe e mundëshme..

Jemi me ju, për ju në çdo moment e rast në rast nevoje prandaj mos më godit me gurë”, përfundon zjarrëfikësi i njohur Arben Cara, i cili ka qenë një nga persona kryesorë në shpëtimin e jetëve dhe në tërmetin tragjik të 26 nëntorit të vitit të kaluar.