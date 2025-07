Sula: Salianjit i kërkuan të ngujohej në seli, u hidhëruan që u lirua dhe asnjë s’doli ta priste!

Deputeti demokrat Dashnor Sula analizoi sot për ‘Studio Live’, të Report Tv atë çfarë ndodhi dje pas lirimit me kusht të ish-kolegut Ervin Salianji, që u dënua për dosjen “Babalja” me 1 vit burg.

Ai shprehet se ish-deputeti i ka trembur drejtuesit e PD, pasi u rrezikon postet, dhe se do e mbështesë nëse do krijojë qasje dhe frymë të re në parti.

“U gëzuan kur u burgos, ndërsa i kërkuan edhe që të mos dorëzohej por të ngujohej në seli që ata të përplaseshin me Policinë, ndërsa tani po qajnë që u lirua sepse është një rrezik për ta”, tha Sula.

Mbështet edhe aksionin e Ramës për hapësirat publike dhe shkarkimin e drejtorëve dhe thotë se kryeministri po zbaton strategji duke treguar se është mjeshtër dhe prodhuar situata edhe në momente të caktuara kur nuk ka, si afrimi i pjesës të së djashtës së shëndoshë me qeverisjen vendore dhe qëndrore.

“Kjo është gjendja tragjike ku ka përfunduar opozita dhe PD. Ndihem i zhgënjyer, më kujtohet një vit më parë kur u dha vendimi i gjykatës, ku të gjithë ishin prezent dhe i thoshin Ervin Salianjit që të mos dorëzohej dhe ne të përplaseshim me Policinë. E kupton ti se në çfarë mendimi kishin ata. I vetmi person që jam ngritur dhe i kam thënë mos dëgjo këta, se kuotat i ke lart, se duan të të bëjnë pis figurën tënde politike, dhe kjo u pa dje, e braktisën të gjithë, mungonin të gjithë figurat e larta, përjashto zotin Sali Berisha. Nënkryetari, sekretari, drejtuesit, deputetët duhet të ishin aty. Ai paralajmëroi se do ishte në 17:00 atje, në seli. Ça tregon kjo? Se ata duan të mbajnë sinoret e tyre, t’i tregonin Salianjit se jemi ne këtu, siç bënë edhe me listat”, u shpreh deputeti për Report Tv.

Në lidhje me qasjen e PD-së ndaj situatës politike dhe rastit të Salianjit, Sula nënvizon se kjo është e vetmja opozitë në botë e lumtur nga humbja.

“Kjo punë dihet, ata ia kanë futur gjumit që në datën 12 maj. Opozitë që ka humbur, deputetë që janë të lumtur që ka humbur PD-ja, do marrin rrogën e vet. A po bëjnë organizime, protesta, takime me njerëzit në zona, po i bëjnë? Zero! Jnaë në rregulla ata, marrin rrogën 4 vjet. E vetmja opozitë në botë e lumtur nga humbja”, shprehet ai.

Por a i rrezikon Salianji drejtuesit e PD-së për të krijuar një lëvizje apo fraksion, sikurse për të krijuar një qasje tjetër në drejtimin e selisë?

“Ata ndihen të rrezikuar, përjashto zotin Berisha, që do jetë në krye të PD. Salianji ka pozita të forta, ka ego të fortë politike, të jeni të sigurt se nuk do ndihen rëhat, është kafshë politike, nuk është si këta të tjerët, ai punon në terren, jo si këta që bëjnë pushime. Ata duan habitatin e vet, rëhatinë, por ai do të aktivizohet gjithë verës. Do krijojë dinamika të reja në PD. Mesazhi i tyre dje ky ishte, u gëzuan që hyri në burg dhe u hidhëruan që doli nga burgu. Saliani është shpresa e fundit e demokratëve nga ajo pjesë rutinore, rudimentale. Ju e dëgjuat Tritan Shehun, tha këtu do jem unë deri në fund. Unë them se vezët që kanë aty do u dalin lluka, nuk do nxjerrin dot më zogj, do i kenë kot. Qasja e Salianjit mendoj se do jetë e fortë. Ka shumë zëra kritikë brenda PD-së. Në të kundërt le ta mbajë Rama, të vazhdojë dhe këta të mbajnë partinë”, theksoi ligjvënësi.

Por a do të afrohet deputeti me një lëvizje të mundshme të Salianjit në PD, nëse kjo do të ndodhë. Ai shprehet i hapur dhe në mbështetje të ish-kolegut të tij demokrat dhe beson se do të krijojë një qasje dhe frymë të re politike në parti.

“Unë kam qenë një zë ndryshe gjithmonë, e kam treguar që nga 2013, madje e kam pësuar edhe me problematika e largim nga parlamenti. Por mendoj se duhet të krijohet frymë e fortë dhe mbështetje, ndryshe edhe Salianji nuk ka çfarë bën nëse nuk kërkon frymë, nëse nuk do ketë nismë, program dhe qasje, edhe në raport me mazhorancën. Unë do e shikoj me kujdes, do jem në mbështetje të zotit Salianji dhe atyre që sjellin koncepte të reja në PD”, tha ai.

Sula ndau edhe një mendim për aksionin për lirimin e hapësirave publike nga ndëtimet pa leje apo zaptimet e trotuareve, si dhe urdhrin e Ramës për shkarkimin e drejtorëve të bashkive. Ai e cilësoi kryeministrin si mjeshtër të taktikave që prodhon politikë e lajm edhe aty ku nuk ka dhe nismën e cilësoi të nevojshme.

“Bizneset janë të qytetarëve, por kryetarët e bashkisë dhe punonjësit e tyre, gjatë viteve, muajve e ditëve të mëparshme i kanë lënë pas dorë, i kanë lejuar vetë shkeljet. Ndaj edhe Rama po vepron, se nëse nuk zbatohet ligji dhe detyra, të largohen nga detyra, po krijon shkundjen. Rama sigurisht është mjeshtër me programet e tij, prodhon politikë me lëvizjet e tij, pavarësisht se çfarë thuhet për të. Në momente të caktuara Rama prodhon gjëra, një hap para të tjerëve. Ndryshe në analogji ndodh në PD, ku kanë hallin e interesave të tyre”, vijoi ai.

Dhe këtu analizoi situatën në kampin tjetër, në PD, ku sipas tij nuk kanë as energji dhe as mbështetje.

“Gjatë këtyre dy muajve duhet të ishim në terren në të gjitha mënyrat meqë pretendojnë farsë. Kuptojnë se nuk kanë as energji, por as nuk i besojnë më demokratët, ose janë zhgënjyer dhe larguar, sepse nuk i bën dot fitues. Sigurisht ka edhe probleme me manipulimin e zgjedhjeve, por në radhë të parë duhet të jesh vetë i pastër, në të kundërt nëse të dyja palët janë pis, do vazhdojë kjo situatë, qytetari zgjedh palën tjetër”, tha Sula.

Në fund ai e mbylli me një koment për lëvizjen e mundshme të Ramës për të afruar pjesën më të mirë të PD-së në qeverisje, si rasti i Genc Deromemajt në Vlorë, në kuadër edhe të reformës që po bën në Bashki.