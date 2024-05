Deputeti Dash Sula ka thënë në emisionin “Real Story” se kreu i Prokurorisë së Posaçme, Altin Dumani nuk ka asnjë lidhje me çështjen e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Ai ka theksuar se nuk ka arsye pse Berisha dhe politikanët pranë tij e sulmojnë. Sipas Sulës, prokurori është i pavarur.

“Zoti Berisha dhe ata politikanët e tjerë pranë zotit Berisha, pse sulmojnë Altin Dumanin? Ai nuk kas asnjë lloj lidhje me çështjen e zotit Berisha. Zero. Që do të thotë prokurori është i pavarur.

Në një kohë që të gjithë të hetuarit, të gjykuarit, janë nga mazhoranca, në një kohë që mazhoranca bën rolin e të mirit si një teatër. Unë po të them që ka prokurorë të caktuar që nuk janë imunë.

Unë nuk mendoj tani që SPAK është 100% i saktë, por po flasë për parimin. Duhet të kesh një standard të qartë. Nuk mund të ekzistojë që një prokuror i SPAK kushdo qoftë nuk thellohet në hetime për një ministër, për një drejtor, i cili mund të akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim të miliona eurove në një kohë që merr shpërdorim detyre, në një kohë që është e pamundur që ai të ndodh të gjithë aktin kriminal të miliona eurove. Nuk mund të ndodhi”, tha Sula.

/a.r