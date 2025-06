Sula: Devijimi i votës së kandidatëve me urdhër nga lart! PD rrezikon të kthehet në shtojcë

Deputeti Dashnor Sula mendon se problemi kryesor në PD janë njerëzit ‘servilë’ që i rrinë vërdallë Sali Berishës dhe e kanë katandisur partinë në një farsë, e cila rrezikon më tej të kthehet edhe në një shtojcë opozitare nëse vijon kështu.

Duke ironizuar situatën paszgjedhore të opozitës dhe selisë blu apo kauzën e ngritur për farsën elektorale, ligjvënësi që nuk do jetë më në Kuvend mandatin e ardhshëm, tha me bautë tallëse se ‘socialistët po falen te Kisha e Laçit që këta njerëz afër Berishës të qëndrojnë akoma, që të fitojnë përsëri e të rrinë në pushtet”.

Madje ai pati edhe debat në distancë me juristin pranë PD-së, Besart Logu, i cili e akuzoi se deputeti sulmonte vetëm PD-në, por ligjvënësi i kujtoi se atë e shqetësonte gjendja ku ndodhet partia për shkak të disa njerëzve që po e shkatërronin.

Sula shpjegoi për “Studio Live” shkaqet e humbjes së PD-së më 11 maj dhe shtoi se devijimi i votës preferenciale të kandidatëve brenda demokratëve është bërë me urdhër nga lart, por përjashtoi Berishën që të ishte i përfshirë.

“Lirinë e kam më të shenjtë sesa deputetin në radhë të parë. Një gjë është e sigurtë, që numëruesit e PD-së, burra dhe gra, zotërinj e zonja shumë të mirë, që për fat të keq janë shumë besnikë ndaj njerëzve që e përdorin gjakun dhe djersën e tyre për arsye personale, përjashto zotin Berisha dhe për këtë jam i sigurt, njerëz brenda partisë përveç Berishës, janë të interessuar personalisht që të sjellin në Parlament dhe politikë njerëzit e tyre të besuar. Që do të thotë se numëruesit dhe komisionerët janë njerëzit më të besuar të patisë, që kanë lidhjet me të afërta me drejtuesit e partisë në degë, pra që nuk shiten me para, i cakton partia dhe partia është kryetari, sekretari i degës, njerëz afër zotit Berisha, janë të orientuar. E kam nga përvoja, e kam nga brenda, qoftë edhe më 2021 me zgjedhjet në PD që ia morën edhe Shehajt votat edhe ia dhanë Bashës atëkohë”, u shpreh deputeti Sula për Report Tv në nisje të komentit të tij për situatën më të fundit në PD dhe fenomenin e vjedhjes së votave brenda partisë për kandidatët.