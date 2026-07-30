Konsultimet Kinë – BE shënojnë sukses.
Në një konferencë të rregullt për shtypin të enjten, zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë të Kinës He Yadong deklaroi se në takimin e parë të Mekanizmit të Konsultimit për Tregtinë dhe Investimet Kinë-BE, të dyja palët arritën një konsensus mbi pozicionimin e ri të Kinës dhe BE-së si “partnere kryesore tregtare të qëndrueshme e të balancuara” dhe ranë dakord paraprakisht për të mbajtur takimin e dytë të mekanizmit të konsultimit këtë vjeshtë.
He Yadong tha se gjatë muajit të kaluar, Kina ka zbatuar në mënyrë aktive konsensusin e arritur në takimin e parë, ka bërë të gjitha përpjekjet për t’u përgatitur për takimin e dytë, ka kryer koordinim të brendshëm intensiv dhe ka mbajtur konsultime shumënivelëshe të shpeshta me jashtë. Ekipet e punës të të dyja palëve kanë kryer përkatësisht më shumë se 20 konsultime dhe katër grupet e punës kanë pasur komunikim dhe shkëmbime të thella e profesionale mbi kërkesat ekonomike e tregtare të secilës palë.
Kina është e gatshme për të vazhduar komunikimin e shpeshtë me BE-në, për të respektuar njëra-tjetrën dhe për të punuar së bashku për të gjetur zgjidhje pragmatike e të realizueshme për të trajtuar shqetësimet e ndërsjella në fushën ekonomike e tregtare, për të nxitur zhvillimin në rritje dhe të ekuilibruar të tregtisë Kinë-BE dhe për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe ekuilibrin e partneritetit tregtar kyç Kinë-BE.
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