Suedia po shqyrton nëse mund t’u refuzojë vizat atletëve rusë dhe bjellorusë që kërkojnë të garojnë në ngjarje sportive ndërkombëtare në vend. Kështu njoftoi ministri i migracionit i vendit të mërkurën.
Ky veprim mund t’i pengojë atletët që kanë status neutral të marrin pjesë në Kampionatin Botëror të Skive Nordike vitin e ardhshëm në qytetin suedez Falun. Kampionatet dyvjeçare, që përfshijnë skijim në terren të hapur, kërcim me ski dhe gara të kombinuara nordike, janë planifikuar për shkurt dhe mars.
“Aktualisht po analizojmë bazat ligjore mbi të cilat mund të refuzohen vizat për atletët rusë dhe bjellorusë”, tha Ministri i Migracionit Johan Forssell.
“Qeveria suedeze është kritike e ashpër ndaj lejimit të atletëve rusë dhe bjellorusë për të marrë pjesë në garat ndërkombëtare”, shtoi ai.
Forssell tha se qeveria mbështeti qëndrimin e Shoqatës Suedeze të Skijimit dhe Konfederatës Suedeze të Sporteve që atletët rusë dhe bjellorusë nuk duhet të lejohen të garojnë në Suedi.
“Ekziston një rrezik i dukshëm që kjo mund të çojë në normalizimin e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës”, tha ai.
Federata Ndërkombëtare e Skijimit dhe Snowboardingut (FIS) u ka dhënë status neutral disa atletëve rusë, duke i bërë ata të kualifikuar për të garuar në garat e saj.
Atletët rusë dhe bjellorusë janë përballur me kufizime të gjera në sportin ndërkombëtar që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, me Bjellorusinë që shërben si një terren skene për forcat ruse.
Rusia më parë ka kundërshtuar ndalimet ndërkombëtare sportive në Gjykatën e Arbitrazhit për Sportin, duke argumentuar se vendimet për të përjashtuar garuesit e saj janë të paligjshme dhe diskriminuese. Reuters ka kontaktuar komitetet olimpike ruse dhe bjelloruse për komente mbi mundësinë e kufizimeve të vizave.
Organet kryesore sportive të Suedisë mbështesin përpjekjet për të parandaluar atletët rusë dhe bjellorusë të garojnë në vend, ndërsa theksojnë se vendimet për vizat dhe hyrjen janë përgjegjësi e qeverisë.
Sekretarja e Përgjithshme Pernilla Bonde tha se shoqata e kishte ngritur çështjen e vizave me Konfederatën Suedeze të Sporteve, por theksoi se vendimet për hyrjen ishin të autoriteteve.
“Vendimet në lidhje me vizat dhe hyrjen në Suedi merren nga autoritetet përkatëse, jo nga ne”, tha Bonde, duke shtuar se shoqata do të zbatojë çdo vendim dhe rregullore të marrë nga FIS.
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Burimi: Botë
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