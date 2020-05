Që prej ditës së djeshme në portalin qeveritat “e-Albania”, kanë nisur aplikimet për subvencionet në bujqësi për vitin 2020.Ministri i Bujqësisë, Bledi Çuç, gjatë një vizitë në Cërrik, në një fermë që kultvon bimë dekorative dhe drurë pyjorë, u bëri thirrje fermerëve të që të aplikojnë për fondet deri më 19 qershor. Ai theksoi edhe kategoritë, të cilat janë përfitues të kësaj skeme.

“Përfitues të kësaj skeme në radhë të parë janë fermërët që merren me blegtori, të cilët do të marrin mbështetje drejtpërdrejtë për tufën e matrikulluar. Mbështetje kemi edhe për serrat e tunelet plastike që do të rinovojnë plastmasin. Gjithashtu do të japim subvencione për sipërmarrjet që do të kërkojnë të marrin çertifikimin Global GAP, për rritjen e konkurrueshmërisë në tregjet ndërkombëtare, si dhe për sektorin e bletarisë”, tha ministri Çuçi.

E gjithë procedura kryhet online me zero dokumenta. Pas regjistrimit në “e-Albania”, bëhet zgjedhja e llojit të fermerit, vendodhjes së fermës dhe masa apo sasia për të cilën do të aplikoni, ndërsa pa mas klikon tek opsioni dërgo. Në mbështetje të feremrëve për skemën kombëtare të vitit 2020, janë vënë në dispozicion, 743.9 milion lekë.

g.kosovari