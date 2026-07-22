Përkeqësimi i kushteve atmosferike dhe detare ka detyruar autoritetet të ndalojnë çdo dalje në det në zonën bregdetare të Sarandës, Ksamilit dhe Borshit.
Kapiteneria e Portit Sarandë njoftoi se, për shkak të erërave me intensitet të lartë dhe dallgëzimit, ndalohet lundrimi i të gjitha mjeteve, përfshirë mjetet turistike, peshkarexhat dhe skafet e vogla.
Ndalimi hyn në fuqi më 23 korrik 2026, në orën 06:00, dhe do të mbetet në fuqi deri në përmirësimin e kushteve detare dhe një njoftim të dytë zyrtar nga Kapiteneria e Portit Sarandë.
Ndërkohë, stuhia ka shkaktuar probleme serioze edhe në det. Sipas Policisë Kufitare Sarandë, gjatë orëve të fundit janë realizuar tetë ndërhyrje për shpëtimin e mjeteve lundruese që u përballën me vështirësi për shkak të motit të keq.
Tre mjeteve u është dhënë ndihmë në zonën e Bunecit dhe janë transportuar në portin e Limjonit. Dy mjete u përfshinë nga furtuna pranë Kepit të Qefalit, ku ndërhyri skafi i Policisë Kufitare BP-11, duke rimorkuar njërin prej tyre drejt portit të Limjonit.
Një tjetër mjet, që rrezikonte të fundosej në Gjirin e Sarandës, u tërhoq dhe u ankorua në portin e Sarandës, ndërsa dy mjete të tjera morën ndihmë pranë zonës së njohur si “Pema e Thatë” në Ksamil.
Po ashtu, dy skafe të ankoruara në portin e Limjonit u shkëputën nga forca e stuhisë, u zhvendosën rreth 100 metra larg bregut dhe u fundosën.
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