Një re masive rëre është duke depërtuar drejt Mesdheut.

Reja e madhe e pluhurit pritet të vijë nga shkretëtira e Saharasë, ndërsa fenomeni do të vazhdojë disa ditë.

“Një re masive Sahariane pluhuri po shtrihet në Mesdhe, në skajet veriore“, shkruan në Twitter faqja meteorologjike.

Në ditët në vijim, pritet që reja e madhe e pluhurit të përhapet me shpejtësi në Mesdhe, duke ndikuar në cilësinë e ajrit.

Meteorologët e shpjegojnë se rëra nga Saharaja mund të ngrihet deri në lartësitë e mëdha të shtresës së ajrit dhe pastaj me anë të erës arrin në vende dhe dete të largëta.

Rëra shpërndahet jo vetëm në vendet pranë detit Mesdhe, por arrin edhe në vende të tjera në Evropë, deri në Angli e Irlandë.

A massive Saharan #dust cloud is advecting into the Mediterranean on the northern skirts of a strengthening upper-level ridge. Map: @sat24 / @aemet pic.twitter.com/8t2FigI9BY

