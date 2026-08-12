Një seri stuhish të fuqishme ka përfshirë zonën e Çikagos dhe veriperëndimin e Indianës, duke shkaktuar dëme të mëdha, ndërprerje të energjisë dhe përmbytje. Shërbimi Kombëtar Meteorologjik amerikan ka konfirmuar tre tornado të krijuara gjatë motit ekstrem, ndërsa erërat arritën deri në rreth 160 kilometra në orë.
Stuhitë e fuqishme goditën rajonin të martën, duke lëvizur me shpejtësi dhe duke lënë pas pemë të rrëzuara, linja elektrike të këputura, ndërtesa të dëmtuara dhe rrugë të bllokuara.
Sipas NWS, linja e stuhive u klasifikua paraprakisht si një “derecho”, një sistem i gjerë dhe intensiv stuhish që shoqërohet me erëra të fuqishme dhe dëme të përhapura.
Përveç tornadove, rrezikun kryesor e përbënë erërat e drejtpërdrejta me intensitet ekstrem.
Në disa zona u regjistruan erëra deri në 100 milje në orë, ose rreth 161 km/h. Këto erëra rrëzuan pemë dhe shtylla elektrike, dëmtuan çati dhe ndërtesa, ndërsa disa rrugë u bllokuan nga mbeturinat.
Në pjesën jugore të periferisë së Çikagos, autoritetet raportuan dëme të shumta, përfshirë linja elektrike të rrëzuara, rrugë të përmbytura dhe pemë të shkulura nga rrënjët.
Stuhitë shkaktuan një tjetër problem të madh: ndërprerjet masive të energjisë elektrike.
Në kulmin e situatës, më shumë se gjysmë milioni klientë në Illinois dhe Indiana mbetën pa energji, ndërsa ekipet e kompanive elektrike nisën menjëherë punën për rikthimin e furnizimit.
Në disa zona të veriperëndimit të Indianës, dëmet ishin veçanërisht të mëdha. Në qytetin Portage, autoritetet e përshkruan situatën si katastrofike dhe kryebashkiaku shpalli gjendjen lokale të emergjencës. Një drejtues i policisë tha se nuk kishte parë më parë kaq shumë shkatërrim të shkaktuar nga një stuhi e vetme.
Në veriperëndim të Indianës, disa kamionë të mëdhenj u përmbysën nga forca e erës, ndërsa linjat elektrike të rrëzuara detyruan autoritetet të mbyllnin pjesë të autostradës Interstate 65.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve të shmangnin udhëtimet e panevojshme dhe të qëndronin në vende të sigurta, ndërsa ekipet e emergjencave dhe shërbimeve publike punonin për pastrimin e rrugëve dhe vlerësimin e dëmeve.
Stuhitë shkaktuan probleme edhe në transportin ajror. O’Hare dhe Midway u detyruan të vendosnin kufizime të përkohshme në operimet e tyre gjatë përkeqësimit të motit.
Ndërkohë, në disa ndërtesa të larta në qendër të Çikagos u kërkua që njerëzit të strehoheshin në vende të sigurta. Edhe Navy Pier, një nga destinacionet më të njohura turistike të qytetit, u detyrua të strehojë vizitorë dhe punonjës në një garazh gjatë stuhisë. Pasojat e motit ekstrem u ndjenë edhe të mërkurën.
Disa shkolla në zonën e Çikagos dhe në veriperëndim të Indianës anuluan ditën e parë të mësimit për shkak të dëmeve, ndërprerjeve të energjisë dhe problemeve të sigurisë.
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