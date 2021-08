Sipas një studimi, personat e infektuar me variantin Beta (afrikan) të koronavirusit kanë më shumë gjasa të shtrohen në spital dhe të vdesin nga Covid -19 sesa personat e infektuar me variantin Alfa (britanik).

Varianti Beta, i njohur shkencërisht si B.1.351, u zbulua për herë të parë në Afrikën e Jugut në fund të vitit 2020 dhe më vonë u përhap në vende të tjera.

Studimi i udhëhequr nga epidemiologu Laith Jamal Abu-Radat nga Kolegji Mjekësor Ëeill Cornell në Doha, Katar, sipas Nature, studioi personat që u infektuan në fillim të vitit 2021, kur dy lloje kryesore të virusit po qarkullonin në vend: Alpha dhe Beta.

Sipas studimit personat e infektuar me Beta kishin 24% më shumë gjasa të zhvillonin simptoma të rënda në krahasim me personat e infektuar me Alpha. Ata gjithashtu kishin pothuajse 50% më shumë gjasa të shtroheshin në spital dhe ishin të rrezikuar 57% më shumë nga rreziku i vdekjes.

Një tjetër studim i Afrikës së Jugut i botuar në korrik në revistën mjekësore The Lancet Global Health, i udhëhequr nga Ëasila Jasat i Institutit Kombëtar të Sëmundjeve Infektive në Johanesburg, gjithashtu zbuloi se Beta kishte më shumë gjasa të çonte në sëmundje serioze.

Sidoqoftë, ndërsa varianti më ngjitës i Delta po përhapet në të gjithë botën, Beta tani duket se po “venitet” edhe në ato vende ku dikur dominonte, si Afrika e Jugut dhe Katari. Nga ana tjetër, Beta duket se është më rezistente ndaj vaksinave kundër Covid-19 (madje edhe në krahasim me Delta), prandaj ne nuk duhet ta nënvlerësojmë atë.

/b.h