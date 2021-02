Pas kritikave vitin e kaluar për një shpërndarje para kohe, vaksina Sputnik V e Rusisë është 91.6% efektive kundër Covid-19 simptomatike dhe 100% efektive kundër sëmundjes së rëndë dhe të moderuar, sipas një analize të ndërmjetme të rezultateve të provës së Fazës 3 të vaksinës.

Gjetjet paraprake u botuan në Lancet sot dhe bazohen në të dhënat e mbledhura nga 19,866 pjesëmarrës, nga të cilët rreth tre të katërtat (14,964) morën dy doza të vaksinës dhe një të katërtët (4,902) iu dha një dozë, raporton CNN.

Gjashtëmbëdhjetë raste të Covid-19 simptomatik u konfirmuan në grupin e vaksinave 21 ditë pasi pjesëmarrësit morën dozën e parë të vaksinës. Gjashtëdhjetë e dy raste u gjetën në grupin e dytë, baraz me një efikasitet prej 91.6%. Studimi përfshiu 2,144 njerëz mbi moshën 60 vjeç dhe një nën-analizë e kryer në këtë grup zbuloi se vaksina tolerohej mirë dhe kishte një efikasitet të ngjashëm prej 91.8%.

Ekipi gjithashtu analizoi efikasitetin e vaksinës kundër sëmundjes së rëndë dhe të moderuar Covid-19, dhe 21 ditë pas dozës së parë nuk u raportuan raste të rënda ose të moderuara në grupin e vaksinuar. Efekte anësore të rënda të lidhura me vaksinimin ishin gjithashtu të rralla, më pak se 0.2% në njerëzit që morën vaksinën. Shumica e efekteve anësore që u raportuan ishin të lehta, të tilla si dhimbje në vendin e injektimit, simptoma të gripit dhe nivele të ulëta të energjisë, sipas studimit.

Analiza përfshin vetëm raste simptomatike të Covid-19, megjithatë, dhe autorët vërejnë se kërkohen më shumë hulumtime për të kuptuar efikasitetin e vaksinës kundër transmetimit asimptomatik të Covid-19 dhe sa mund të zgjasë mbrojtja. Shumica e pjesëmarrësve në provë ishin gjithashtu të bardhë, kështu që kërkimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të konfirmuar rezultatet nëpër grupe të tjera etnike. Studimi është gjithashtu në vazhdim dhe synon të përfshijë një total prej 40,000 pjesëmarrësish.

Vaksina Sputnik V është një vaksinë vektori adenoviral me dy doza duke përdorur dy adenovirus të ndryshëm për secilën dozë, me doza të administruara 21 ditë me diferencë. Me këtë lloj vaksine, një adenovirus ndryshohet në mënyrë që të mund të dërgojë një pjesë të materialit gjenetik nga virusi që shkakton Covid-19 në trup dhe të marrë qelizat të shprehin induksionin e pikës që gjendet në virus dhe të shkaktojë një përgjigje imune. Shtë një qasje e ngjashme me vaksinat e zhvilluara nga AstraZeneca dhe Johnson & Johnson.

Një avantazh i vaksinave adenovirale është se ato nuk kanë nevojë të ruhen dhe transportohen në temperatura jashtëzakonisht të ftohta, thonë shkencëtarët. Sputnik V duhet të futet në frigorifer dhe kushton 10 dollarë për dozë, sipas Fondit Rusë të Investimeve Direkte, i cili financoi prodhimin e vaksinave dhe është përgjegjës për shitjen e tij në nivel global.

Vaksina është aprovuar tashmë në Rusi, Bjellorusi, Serbi, Argjentinë, Bolivi, Algjeri, Palestinë, Venezuelë, Paraguai, Turkmenistan, Hungari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Irani, Guinea, Tunizia dhe Armenia. Sputnik V deri më tani është administruar në më shumë se 2 milion njerëz në të gjithë botën.

g.kosovari