Përmirësimi i cilësisë së ajrit gjatë muajit të kaluar për shkak të bllokimit nga koronavirusi, ka çuar në 11 mijë vdekje më pak në Evropë, zbuloi një studim.

Sipas mediave të huaja, rënia e mprehtë e trafikut rrugor dhe emetimi industrial ka ndikuar me mungesë të 1.3 milion ditëve pune, 6,000 fëmijë i shpëtuan astmës, 1,900 vizita janë shmangur në emergjencë, dhe 600 më pak lindje të parakohshme.

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, nivelet e dioksidit të azotit kanë rënë me 40 për qind ndërsa materia e vogël e grimcave – e njohur si PM2.5 – është në rënie për 10 për qind, që do të thotë se njerëzit pa COVID-19 mund të marrin frymë më lehtë. Këto dy forma të ndotjes, të cilat dobësojnë sistemin e zemrës dhe frymëmarrjes, janë zakonisht përgjegjëse për rreth 470,000 vdekje në Evropë çdo vit.

Studimi i ri vlerëson se si ka gjasa të ketë rënë kjo duke përdorur modele statistikore që ndërthurin të dhëna për cilësinë e ajrit, kushtet e motit, emetimet, popullsinë dhe përhapjen e sëmundjeve.

Ata gjetën se numrin më i lartë i vdekjeve të shmangura nga ndotja në Gjermani është (2,083), më pas vjen Mbretëria e Bashkuar me (1,752), Italia (1,490) Franca (1,230) dhe Spanja (1,083).

Nga sëmundjet, pothuajse 40 për qind e uljeve të vdekshmërisë kishin të bënin me sëmundjen e zemrës, 17 për qind nga sëmundjet e mushkërive siç janë bronkiti dhe emfizema, dhe 13 për qind secila nga goditjet dhe kanceri. Të tjerët ishin infeksione dhe diabeti.