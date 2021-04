Pothuajse një në shtatë britanikë që rezultuan pozitivë për Covid-19 vazhdon të ketë simptoma për të paktën 12 javë, sipas një studimi në Mbretërinë e Bashkuar të lëshuar të Enjten.

Zyra për Statistikat Kombëtare tha se studimi i mbi 20,000 njerëzve që ishin testuar pozitivisht nga Prilli i vitit të kaluar deri në Mars të këtij viti zbuloi se 13.7 përqind kishin simptoma që zgjasnin të paktën 12 javë.

Sipas ONS, kjo ishte bazuar në simptomat e vetë-raportuara të njerëzve të cilët e kanë kaluar Covidin për një kohë të gjatë. Lista e 13 simptomave përfshinte lodhje, dhimbje muskulare dhe vështirësi në përqendrim si dhe humbje të shijes dhe nuhatjes.

Gratë kishin më shumë të ngjarë (14.7 përqind) të raportonin simptoma të tilla afatgjata sesa burrat (12.7 përqind). Ata të moshës 35-49 vjeç kishin më shumë gjasa të raportonin simptoma në pesë javë (25.6 përqind).

Studimi i pacientëve në Mbretërinë e Bashkuar u bazua në një mostër të rastësishme prej 21,622 pjesëmarrësish të cilët rezultuan pozitivë nga shtupat dhe u pyetën për simptomat e tyre çdo muaj.

Gjithashtu u krijua një grup kontrolli që nuk kishte gjasa të ishte infektuar. Ajo zbuloi se kishin tetë herë më pak gjasa të kishin simptoma të tilla. Një sondazh më i madh i 1.1 milion njerëzve vetë-raportuan gjatë katër javëve deri më 6 Mars, 2021.

Ben Humberstone, Shef i Analizës Shëndetësore dhe Ngjarjeve të Jetës në ONS tha se kjo ishte analiza e parë e të dhënave të reja dhe kuptimi për to dhe cilësinë e tyre do të përmirësohet me kalimin e kohës.

”Covid i gjatë është një fenomen në zhvillim që nuk është kuptuar ende plotësisht”,– shtoi ai.

Britania, një nga vendet e goditura më keq nga pandemia, ka regjistruar gati 127,000 vdekje nga Covid dhe 4,350,266 raste. Sidoqoftë, numri i vdekjeve ditore dhe testeve pozitive kanë rënë në mënyrë të qëndrueshme mes një fushate të fortë vaksinimi.

g.kosovari