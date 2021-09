Vaksina Covid-19 e Modernës është më efektive në mbrojtjen kundër shtrimeve në spital, sipas një studimi të botuar nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

Një analizë e më shumë se 3,600 të rriturve të shtruar në 21 objekte amerikane nga marsi deri në gusht, zbuloi se efikasiteti i vaksinës kundër shtrimit në spital ishte 93 për qind për vaksinën Moderna krahasuar me 88 për qind për injeksionin Pfizer-BioNTech.

Vaksina Moderna gjithashtu prodhoi nivele më të larta të antitrupave pas vaksinimit sesa vaksina Pfizer-BioNTech, zbuloi studimi.

Efektiviteti i vaksinës Pfizer-BioNTech ka rënë ndjeshëm pas 120 ditësh, tha raporti i CDC, megjithëse ai ende siguronte mbrojtje të fortë kundër sëmundjeve të rënda.

Studimi përjashtoi njerëzit me imunitet të dëmtuar.

CDC ka publikuar disa studime që shpjegojnë efikasitetin e vaksinave në grupe të veçanta, të tilla si punonjësit e kujdesit shëndetësor të vijës së parë, pasi administrata po përgatitet të japë nxitës për të paktën disa të rritur në javët e ardhshme. Ndërsa disa nga ato studime kanë përfshirë të dhëna për efikasitetin e vaksinave të ndryshme, studimi i botuar të premten ofron një pasqyrë më të madhe në atë masë në të cilën Moderna, Pfizer-BioNTech dhe Johnson & Johnson mbrojnë kundër sëmundjeve të rënda dhe shtrimit në spital Covid-19.

Të dhënat nga studimi i kohortë i CDC sugjerojnë se regjimet e vaksinave me dy doza Moderna dhe Pfizer-BioNTech mbrojnë më mirë kundër shtrimit në spital sesa një dozë e vetme Johnson & Johnson. Sidoqoftë, vaksina Johnson & Johnson e uli rrezikun e shtrimit në spital të lidhur me Covid-19 me 71 përqind.

Edhe pse efikasiteti i vaksinave ndryshonte, studimi i CDC tregoi se të gjitha vaksinat Covid-19 të miratuara nga FDA funksionojnë mirë në mbrojtjen kundër shtrimit në spital Covid-19.

/b.h