Edhe pse lejet e ndërtimit dhe sipërfaqet kanë rënë në nivel kombëtar ky fenomen nuk është reflektuar në kryeqytet.

Të dhënat e INSTAT për tremujorin e parë të 2024-ës tregojnë se në Tiranë me lejet e dhëna, sipërfaqja e ndërtimit arriti në 232 mijë metra katror me një rritje të lehtë prej 16% në krahasim me të njëjtën periudhë një vit më parë. Ndërkohë në rang kombëtar sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja, në tremujorin e parë 2024 është 357 mijë m2, nga 415 mijë m2 miratuar në tremujorin e parë 2023, me ulje prej 14,0 %. Kjo mund të jetë edhe një pasojë e shkuarjes drejt përfundimit të programit të Rindërtimit, i cili ka ndikuar në disa qarqe si Durrësi dhe Lezha me uljen e ndjeshme numrit të lejeve.