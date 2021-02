Sipas një studimi matematikor, pacientët Covid-19 janë më infektues një ditë para se të shfaqin simptomat. Studiuesit përdorën një model kompjuterik për të përpunuar të dhëna për ngarkesën virale, sasinë e koronavirusit me të cilin është infektuar një person dhe si zvogëlohet gjatë gjithë infeksionit.

Studimet e mëparshme kanë zbuluar se ngarkesa virale përputhet me infektivitetin dhe gjithashtu rrit gjasat e vdekjes, që do të thotë se një person i infektuar me një sasi të lartë të virusit në sistemin e tyre është më infektiv dhe gjithashtu në rrezik më të madh për të vdekur nga Covid-19.

Studiuesit zbuluan se sasia e virusit në sistemin e një personi merr më shumë kohë për t’u zvogëluar tek pacientët e moshuar, duke çuar në një luftë të zgjatur kundër Covid-19. Të dhënat nga 655 pacientë të pranuar në spitalin francez në Mars 2020 u analizuan nga shkencëtarët, të udhëhequr nga Universiteti i Parisit.

Nga pacientët në studim, 40 përqind morën terapi me oksigjen, 144 u pranuan në ICU dhe 78 vdiqën. Modele komplekse matematikore u lejuan studiuesve të gjurmojnë në mënyrë retrospektive rrjedhën e infeksionit të një pacienti për të kuptuar se si virusi sillet në trup. Dinamikat si ngarkesa virale, kohëzgjatja e derdhjes virale dhe vdekshmëria u morën parasysh në ekuacionet.

Koha mesatare e zhvillimit të simptomave është llogaritur si shtatë ditë pas infektimit. ‘Ne parashikojmë që ngarkesa virale e pikut ndodh mesatarisht një ditë para shfaqjes së simptomës,’ shkruajnë studiuesit në studimin e tyre, botuar në PNAS . Sidoqoftë, ato shtojnë kohën ndërmjet kapjes së virusit dhe simptomave të para që shfaqen është më e shkurtër për njerëzit me ngarkesa më të larta virale.

Kjo sugjeron që pacientët e pranuar herët pas shfaqjes së simptomës kishin ngarkesë më të lartë virale krahasuar me pacientët që mbërrinin më vonë gjatë infeksionit të tyre. Studimi zbuloi gjithashtu se tek pacientët e moshës 65 vjeç ose më të vjetër, 59 përqind e grupit, qelizat e tyre ishin më pak të afta të çrrënjosin virusin në krahasim me njerëzit e rinj.