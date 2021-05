Sipas një studimi, më shumë se një e katërta e të rriturve në Bashkimin Europian nuk pranojnë të vaksinohen kundër Covid-19.

Gjithashtu ekziston një lidhje e fortë midis skepticizmit ndaj vaksinave dhe përdorimit të mediave sociale, veçanërisht kur mediat sociale janë burimi kryesor i informacionit, sipas Eurofound.

Bullgarët ishin më skeptikë, me 67% të të rriturve të cilët deklaruan se nuk do të vaksinoheshin ndërsa në Irlandë vetëm 10% thanë se nuk do të vaksinoheshin. Studimi nxori në hap dallimet e vaksinimit midis Europës Lindore dhe Europës Perëndimore.

Me përjashtim të Francës dhe Austrisë, 60% e të gjitha vendeve të Europës Perëndimore ishin vaksinuar në krahasim me vendet veriore dhe mesdhetare. Danimarka dhe Irlanda kishin normat më të larta të vaksinimit.

Shkalla e vaksinimit ishte shumë më e ulët në vendet e Europës Lindore, duke filluar nga 59% në Rumani në 33% në Bullgari. Faktori kryesor që ndikonte në hezitimin për t’u vaksinuar ishin mediat sociale. Deri në 40% përdorues të mediave sociale ishin më skeptikë.

Ndërsa vetëm 18% e personave që përdorin mediat tradicionale, shtypin, radion dhe televizionin ishin më skeptikë. Studimi gjithashtu zbuloi se studentët, punonjësit dhe pensionistët kanë më shumë gjasa të vaksinohen ndërsa 39% e personave që janë të papunë ose personave me aftësi të kufizuara afatgjata ishin më skeptikë.

Studimi u krye midis shkurtit dhe marsit 2021 në 27 vendet anëtare të Bashkimit Europian./ b.h