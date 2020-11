Virusi Sars-CoV2 “ndryshon deri në 100 herë më pak se HIV” dhe kjo “rrit shpresën e zhvillimit të vaksinave efektive”. Deklarata vjen nga Maria Rosaria Capobianchi, profesoreshë e Biologjisë Molekulare në krye të Laboratorit të Virologjisë të Institutit Spallanzani, Itali, e cila ishte e para që izoloi virusin në Itali. “Lajmi i mirë është se ai ka një gjenomë më të qëndrueshme” dhe më pak të pakapshëm, kështu që “është më lehtë të zhvillohen vaksina që funksionojnë”, shpjegoi ajo.

Ajo foli, duke shpjeguar analizën e bërë, duke theksuar një ndryshim në virus midis traktit të sipërm dhe të poshtëm të frymëmarrjes. “Sars-Cov-2, si të gjithë viruset e ARN-së, ka një enzimë replikuese të gabuar dhe të pasaktë,” tha ajo.

Prandaj virusi “ka një ndryshueshmëri që gjeneron një ‘thuajse-specie’ në organizëm, një tufë virusesh që janë pothuajse identike, por me variacione të vogla midis tyre. Mund të jetë një mekanizëm i evolucionit dhe përshtatjes me vende të ndryshme anatomike, ku replikohet virusi. Ne e kemi parë atë në mushkëri dhe në traktin e sipërm respirator “, shtoi Capobianchi.

Laboratori “Spallanzani”, ishte ndër të parët në botë që ndoqi këtë qasje kërkimore, duke demonstruar ‘thuajse-speciet’ edhe në viruset HIV, hepatitit dhe të gripit.

Profesoresha, pastaj theksoi se “nga rreth 10 pacientë Covid-19, ne theksuam praninë e thuajse-specieve virale. Në disa raste ato janë më të ndryshueshme dhe në të tjera më pak, por ndryshueshmëria gjenetike e Sars-Cov-2, është 10 deri në 100 herë më e ulët se ai që gjendet në virusin HIV dhe nuk do të ketë implikime të rëndësishme për zhvillimin e vaksinave efektive”.

Kjo, sepse “virusi nuk është aq i pakapshëm sa të shmangë me lehtësi përgjigjen imune mbrojtëse siç është rasti me HIV”.

Në fund ajo sqaroi: “Deri më sot, për më tepër, nuk ka asnjë provë se kjo ndryshueshmëri brenda një pacienti të vetëm është e lidhur me një situatë me gravitet më të madh. Studimet e ardhshme sigurisht do të ndihmojnë për të sqaruar këtë aspekt”.

