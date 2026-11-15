Një studim shkencor i kryer nga Universiteti i Kopenhagenit ka zbuluar se pirja e rregullt e kafesë mund të ndikojë në funksionimin e sistemit tretës, veçanërisht në lëvizjet e zorrëve dhe kontrakimet e zorrës së trashë, si dhe lidhet me diversitet më të madh të baktereve të zorrëve.
Studimi u botua në revistën Gut Microbiology, e specializuar në kërkime mbi mikroorganizmat e zorrëve, dhe synonte të hetonte lidhjen mes konsumit të zakonshëm të kafesë dhe kushteve fiziologjike brenda sistemit tretës.
Ekipi kërkimor përdori një kapsula të vogël elektronike që pjesëmarrësit e gëlltitnin për të monitoruar ndryshimet gjatë kalimit të saj nëpër sistemin tretës. Kapsula matte tregues të ndryshëm, përfshirë kohën e kalimit të përmbajtjes nëpër traktin gastrointestinal, temperaturën, nivelet e aciditetit dhe kontrakimet e zorrëve.
Në studim morën pjesë 61 të rritur të shëndetshëm në Danimarkë. Hulumtuesit i ndanë në dy grupe sipas sasisë së kafesë që konsumonin: Grupi i parë: njerëz që pinë 1 deri në 5 filxhanë kafe në ditë për më shumë se tre nga tetë ditët e studimit.
Grupi i dytë: njerëz që pinin kafe më rrallë.
Rezultatet treguan se personat që konsumojnë kafe rregullisht kishin diversitet më të madh të mikroorganizmave në zorrë krahasuar me ata që pinë më pak. Kjo gjetje përputhet me hulumtime të tjera që sugjerojnë se kafeja mund të ndikojë në përbërjen e mikrobiomës së zorrëve.
Francesca Bucci, hulumtuesja kryesore e studimit dhe studente doktorature në Departamentin e Ushqimit, Ushtrimeve dhe Sportit të Universitetit të Kopenhagenit, tha se konsumi i rregullt i kafesë duket se ndikon në fiziologjinë e zorrëve.
Një nga rezultatet më të spikatura ishte se personat që pinë kafe rregullisht kishin nivele shumë më të ulëta të aciditetit në zorrën e hollë krahasuar me ata që e konsumojnë më rrallë. Hulumtuesit vunë re gjithashtu një lidhje mes konsumit më të lartë të kafesë dhe numrit më të madh të kontrakimeve në zorrën e trashë – lëvizje muskulore që ndihmojnë në shtyrjen e përmbajtjes intestinale.
Këto kontrakime luajnë rol në tretje dhe në rregullimin e jashtëqitjes, duke ndihmuar në lëvizjen e mbeturinave dhe potencialisht në parandalimin e kapsllëkut, si dhe në mbajtjen e muskujve intestinalë në gjendje të mirë.
Bucci theksoi se kontrakimet intestinale mund të mbështesin tretjen e duhur, të ndihmojnë në reduktimin e kapsllëkut dhe të mbajnë gjendjen funksionale të muskujve të zorrëve. Megjithatë, hulumtuesit ende nuk janë në gjendje të përcaktojnë nëse niveli më i ulët i aciditetit në zorrën e hollë është i dobishëm për shëndetin apo mund të ketë efekte negative.
Hulumtuesit theksojnë se studimi nuk mund të provojë se konsumi i kafesë është shkaku i drejtpërdrejtë i ndryshimeve të vërejtura në sistemin tretës.
Megjithatë, Henrik Munch Roager, profesor i asociuar dhe drejtues i grupit kërkimor në të njëjtin departament, beson se ka arsye për të mbështetur mundësinë që kafeja luan rol në këto ndryshime. Ai shpjegoi se studime të mëparshme kanë treguar se kafeja ndikon në një sërë procesesh brenda sistemit tretës, përfshirë sekretimin e acideve në stomak. Sipas tij, kjo e bën të mundshme që ndryshimet e vërejtura të lidhen me efektet e kafesë dhe jo të jenë thjesht rastësi.
Shumë njerëz e vërejnë nga përvoja e përditshme se kafeja ndikon në tretjen e tyre.
Hapi tjetër i ekipit kërkimor do të jetë kryerja e një studimi ku të kontrollohet sasia e kafesë që pjesëmarrësit pinë, në vend që thjesht të vëzhgohen zakonet e tyre. Një studim i tillë do të ndihmonte për të përcaktuar nëse kafeja shkakton me të vërtetë këto ndryshime dhe për të kuptuar mekanizmat përmes të cilave ajo mund të ndikojë në lëvizjet dhe kontrakimet e zorrëve.
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