Sipas një studimi të ri, i botuar në revistën Infeksioni, Gjenetika dhe Evolution, koronavirusi po ndryshon, dhe mund të ndalojë së vrari njerzëz.

Studiuesit analizuan 7 mijë e 666 sekuenca të koronavirusit nga vende të shumta në zona të ndryshme gjeografike, dhe vëzhguan së paku 198 mutacione të shfaqura në mënyrë të pavarur (homoplazmat).

Çfarë është homoplazia

Pothuajse 80% e mutacioneve të përsëritura kanë prodhuar ndryshime në nivelin e proteinave, duke sugjeruar një adaptim të mundshëm të vazhdueshëm të SARS-CoV-2. Fakti që mutacionet janë përqendruar në të paktën 4 site specifike, njëra prej të cilave është proteina Spike, ajo që përdor virusi për t’u bashkuar në qelizat njerëzore, mbështetet drejt një adaptimi të virusit.

“Fakti që ka më shumë se 15 mutacione në këto vende mund të tregojë një evolucion konvergjent dhe janë me interes të veçantë në kontekstin e përshtatjes së SARS-CoV-2 me njeriun”, thuhet në studim.

“Evolucioni i virusit – shpjegon Guido Silvestri, profesor në Universitetin Emory në Atlanta, do të karakterizohej nga homoplazia, ose fenomeni me të cilin një virus ndryshon në një mënyrë të pavarur të ngjashme në zona të ndryshme gjeografike, pa një prijës të zakonshëm”.

“Ndërsa të dhënat globale mbi letalitetin e papërpunuar të COVID-19 tregojnë se kjo zvogëlohet me kalimin e kohës në secilën vend të epidemisë, dhe meqenëse shumica e adaptimeve për pritjen e virusit shkojnë në drejtim të patogjenitetit të zvogëluar, është e pranueshme të mbështetet hipoteza që ky model i mutacioneve do të çojë në një fenotip viral me virulencë të zbutur ”, vazhdon eksperti.

“Homoplazia në thelb ka të bëjë me faktin se në evolucion disa struktura biologjikisht të ndryshme, si krahët e gjitarëve, për shembull lakuriqët dhe krahët e zogjve, arrijnë të njëjtin qëllim, edhe nëse ato vijnë gjenetikisht nga kushte të ndryshme. Homoplazia është pra një lloj konvergjence evolucionare me origjinë të ndryshme biologjike ”, vazhdon Novelli.

“Virusi përpiqet të arrijë në homoplazinë duke ndryshuar, dhe mbi të gjitha duke rikombinuar për të ruajtur mutacione të caktuara që lejojnë bashkëjetesën për aq kohë sa të jetë e mundur. Kjo është ajo që po ndodh, por nuk është asgjë e pazakontë, është sjellje normale për viruset ”, përfundon studiuesi.

/a.r