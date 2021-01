Një studim thotë se rëndësi më të madhe ka tek të moshuarit dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Më shumë se 80% e pacientëve me Covid-19, të cilët ishin të shtruar në një spital spanjoll kishin mungesë të vitaminës D, thanë studiuesit në Universitetin e Cantabria në Santander, Spanjë.

Vitamina D është një hormon i prodhuar nga veshkat dhe që kontrollon përqendrimin e kalciumit në gjak dhe ndikon në sistemin imunitar. Mungesa lidhet me një sërë problemesh shëndetësore, megjithëse ende nuk ka prova shkencore që vërtetojnë se ky hormon ndikon në sistemet e tjera në trup.

Shumë studime kanë demonstruar tashmë efektin e dobishëm të vitaminës D në sistemin imunitar, veçanërisht në drejtim të mbrojtjes nga infeksionet.

“Trajtimi me vitaminën D duhet të rekomandohet në pacientët me COVID-19 me nivele të ulëta të qarkullimit të vitaminës D, pasi kjo qasje mund të ketë efekte të dobishme si në sistemin muskulo-skeletor dhe imunitar,” tha bashkëautori i studimit, Jose L. Hernandez.

Studiuesit zbuluan se 80% e 216 pacientëve të infektuar me koronavirus në Spitalin Universitario Marqués de Valdecilla kishin mungesë të vitaminës D.