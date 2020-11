Studimi ‘i frikshëm’/ COVID-19 ishte në Itali qysh në tetor 2019!

Pas kaq shumë vdekjesh dhe rastesh infeksioni, origjina e re koronavirusit është ende një mister. Bota ende nuk e di se si u bë një vrasës global dhe saktësisht kur u shfaq. Tetë muaj pasi COVID-19 u shpall si një pandemi, një studim i ri pohoi se patogjeni mund të ketë qenë i pranishëm në Itali më herët nga sa dimë. Sipas studimit të publikuar nga Instituti Kombëtar i Kancerit (INT) në Milano, koronavirusi mund të ketë qenë i pranishëm në vendin evropian, tre muaj para se të raportohej për herë të parë në Wuhan të Kinës në dhjetor 2019, dhe se patogjeni mund të ketë qarkulluar në Itali që nga shtatori 2019 dhe pesë muaj para se të zbulohej pacienti i parë me COVID-19 në Itali.

Hulumtimi tregoi se pothuajse 12 për qind e 959 vullnetarëve të shëndetshëm që morën pjesë në një provë të shqyrtimit të kancerit të mushkërive që u zhvillua nga shtatori 2019 deri në mars 2020 kishin zhvilluar antitrupa COVID-19 para 21 shkurtit 2020, kur u raportua rasti i parë i vendit. Sipas Giovanni Apolone, një bashkëautor i studimit, katër raste datuan në fillim të retorit 2019, që do të thoshte se vullnetarët e shëndetshëm do të ishin infektuar nga virusi në shtator. Ai vuri në dukje se “ky është zbulimi kryesor: njerëzit me asnjë simptomë jo vetëm që ishin pozitivë pas testeve serologjike, por kishin edhe antitrupa në gjendje të vrasin virusin”.

Përfundimet sugjerojnë që koronavirusi mund të qarkullojë midis popullatës për shumë kohë dhe “me një shkallë të ulët vdekjeprurëse jo sepse po zhduket por vetëm për të rritur përsëri”, shtoi ai. Sipas studimit, gjetja e “antitrupave SARS-CoV-2 te njerëz asimptomatikë para shpërthimit të COVID-19 në Itali mund të riformojë historinë e një pandemie”. Në mars, studiuesit italianë i thanë Reuters se ata raportuan një numër më të lartë se një zakonisht të rasteve të pneumonisë dhe gripit të rëndë në Lombardi në tremujorin e fundit 2019, duke treguar që SARS-CoV-2 mund të ketë qarkulluar më herët sesa mendohej më parë.

Kur bëhet fjalë për misterin e origjinës, shumë besojnë se nëse Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) do të kishte kryer një hetim të duhur, shfaqja e koronavirusit nuk do të ishte sekret për një kohë kaq të gjatë. Në fillim të këtij viti, një ekip nga OBSH shkoi në Kinë për të kryer një hetim mbi origjinën e koronavirusit por nuk u gjet asnjë provë konkrete. Kohët e fundit, një hetim tjetër për të zgjidhur misterin e origjinës ka filluar më 30 tetor, i cili pritet të përfshijë ekspertë mjekësorë dhe të kujdesit shëndetësor të kafshëve që janë të lidhur me agjencinë shëndetësore me bazë në Gjenevë, si dhe Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë të KB dhe Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve, së bashku me specialistë nga vendet e tjera. David A. Relman, një mikrobiolog i Universitetit të Stanfordit, shkroi në një letër se parandalimi i pandemisë tjetër “varet nga të kuptuarit e origjinës së kësaj”./KosovaPress/