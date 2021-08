Një studim i ri i botuar në “Frontiers in Psychology” shqyrtoi pse gratë janë më të shqetësuara për Covid-19 sesa burrat, pavarësisht se këta të fundit kanë më shumë gjasa të sëmuren rëndë ose të vdesin nga kjo sëmundje. Për shembull, një meta-analizë e kohëve të fundit zbuloi se burrat kanë një rrezik vdekshmërie 40% më të lartë nga Covid-19 dhe kanë afërsisht tre herë më shumë gjasa të shtrohen në njësitë e kujdesit intensiv spitalor.

“Përkundër faktit empirik që burrat kanë më shumë gjasa të përjetojnë pasoja të dëmshme shëndetësore nga Covid-19, gratë raportojnë frikë më të madhe dhe pritshmëri më negative në lidhje me pasojat e lidhura me shëndetin e Covid-19 sesa burrat,” shkruan autorët e hulumtimit të udhëhequr nga Sheryl Ball dhe Alec Smith nga Virginia Tech. “Në sondazhin tonë, ne zbuluam se gati 20% e grave zgjodhën vlerën më të lartë në dispozicion nga frika e pandemisë, krahasuar me rreth 9% të burrave.”

Për të arritur në këtë përfundim, studiuesit ftuan 1,500 njerëz për të marrë pjesë në një sondazh që mati emocionet, sjelljet dhe pritshmëritë e njerëzve të lidhura me pandemisë e Covid-19. Sondazhi u zhvillua në prill të 2020-ës.

Përfundimet kryesore nga studimi ishin:

Gratë raportuan më shumë frikë nga shëndeti Covid-19 sesa burrat. Gratë gjithashtu kishin më shumë gjasa të përfshiheshin në masa parandaluese të tilla si larja e shpeshtë e duarve, mbajtja e maskës dhe praktikimi i distancës sociale, më shumë sesa burrat.

Hendeku gjinor në sjelljet parandaluese shëndetësore u largua kur autorët faktorizuan efektin e frikës. Kjo, sipas studiuesve, sugjeron se “frika nga pandemia Covid-19, dhe jo gjinia në vetvete, nxit dallimet në sjellje.”

Burrat shprehën më shumë frikë për implikimet ekonomike të pandemisë Covid-19 sesa gratë. Sondazhi gjithashtu zbuloi se burrat kishin më pak gjasa të lanin duart dhe të përdorin dezinfektues të duarve shpesh, ishin më pak të përkushtuar për të shmangur tubimet publike, më pak mbështetës për mbylljen e shkollave publike dhe kishin më shumë të ngjarë të besonin se njerëzit ishin në panik të panevojshëm për Covid-19.

Studiuesit thonë se pavarësisht shfaqjes së varianteve më të transmetueshme të Covid-19, frika nga sëmundja ka rënë, krahasuar me vitin e kaluar.

“Personi mesatar ndoshta ka më pak frikë nga Covid-19 tani sesa kishte në prill”, shkroi Ball.

/b.h