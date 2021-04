Një dozë e vetme e vaksinës Oxford/AstraZeneca ose Pfizer/BioNTech gjeneron një përgjigje të madhe të antitrupave mbrojtëse kundër koronavirusit tek njerëzit mbi 80 vjet, kanë zbuluar studiuesit.

Studimi i parë për të parë performancën krahasuese të dy vaksinave që janë përdorur në Mbretërinë e Bashkuar gjatë muajve të fundit tregon se 93 për qind e njerëzve zhvillojnë antitrupa kundër proteinës spike të coronavirusit nga pesë deri në gjashtë javë pas një goditje të vetme Pfizer, dhe 87 për qind pas vaksinimit me AstraZeneca, raporton The Guardian.

Por studiuesit nga Konsorciumi Imunologjik Coronavirus i Mbretërisë së Bashkuar, i cili përfshin shkencëtarë nga 20 qendra të ndryshme, gjetën një ndryshim kur bëhej fjalë për përgjigjen qelizore të shkaktuar nga vaksinat. Kjo është gjenerata e qelizave T që ndihmojnë në luftimin e virusit.

Vaksina AstraZeneca pati një efekt më të madh – me 31 për qind të njerëzve që zhvillonin qelizat T kundër proteinave spike krahasuar me 12 për qind të atyre që ishin vaksinuar me Pfizer. Njerëzit që kishin marr një AstraZeneca gjithashtu patën një përgjigje më të fortë qelizore.

Studiuesit analizuan mostrat e gjakut të 76 njerëzve, mosha 80 deri 99 vjeç, të cilët kishin një dozë të vetme të goditjes Pfizer dhe 89 të cilët kishin vaksinën AstraZeneca.

Një mundësi për të ardhmen është që vaksinat të mund të “përzihen dhe përputhen”, në mënyrë që njerëzit të kenë një goditje që sjell një përgjigje më të fortë qelizore dhe një që prodhon një numër më të lartë të antitrupave./ b.h