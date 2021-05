Flet 23-vjeçarja që gabimisht mori vaksinimin rekord prej gjashtë dozash: «Mjekët ishin shumë të shqetësuar dhe unë menjëherë kuptova se diçka kishte shkuar keq. Ata më thanë të vërtetën menjëherë, por nuk e dinë se cilat mund të jenë pasojat”, thotë 23 vjeçarja.

Si ndjehesh Virginia?

«Kam një dhimbje koke, shumë lodhje dhe pata një frikë të madhe. Por jam akoma gjallë ». Në një shtrat në shtëpi, me nënën e saj, një avokate pranë saj, Virginia, 23 vjeç, e diplomuar në psikologji klinike dhe aktualisht studente në “master” në Universitetin e Pizës, përpiqet të mos e dramatizojë situatën. Eshtë e lodhur dhe në ankth megjithatë, nga frika kur të dielën në mëngjes i thanë asaj se kishin injektuar aksidentalisht gjashtë doza të vaksinës Pfizer.

A do ta raportosh në gjyq spitalin?

“Absolutisht jo. Unë fola me mamin dhe ajo gjithashtu nuk pranon asnjë akuzë penale. Këto janë gjëra që mund të ndodhin, të gjithë gabojnë, nuk ka keqdashje. E pashë në sytë e infermieres që më bëri injeksionin”.

A mund të na tregoni saktësisht se çfarë ka ndodhur?

“Të dielën në mëngjes në 10 shkova në spitalin civil Noa në Massa për vaksinën që duhej të bëja sepse po ndjek një praktikë. Unë fola me mjekun për historinë mjekësore, pastaj u ula me krahun të zbuluar. Dhe infermierja është mbërriti me shiringë».

A nuk vutë re ndonjë gjë të pazakontë?

“Absolutisht jo, gjithashtu sepse jam e tmerruar nga gjilpëra në mish dhe prandaj kurrë nuk shikoj se kush më bën injeksionet. Por sapo mora dozën, ose më saktë dozat, menjëherë kuptova se kishte diçka që nuk kishte shkuar në rrugën e duhur ”. Sepse “Infermierja ishte e trazuar, shumë e frikësuar. Ajo bisedoi me mjekun. Ata më pyetën për një moment. Pastaj më shpjeguan gjithçka dhe më thanë se do të më shtronin në spital për vëzhgim për 24 orë