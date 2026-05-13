Pas paralajmërimit të studentëve shqiptarë të juridikut për protestë më 18 maj, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, deklaroi se kërkesa e tyre për të hyrë në provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe do të zgjidhet “së shpejti”.
Ai u bëri thirrje studentëve që të kenë durim, duke theksuar se qeveria po punon për një propozim që do të jetë në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe standardet ndërkombëtare.
“Jam i bindur që shumë shpejtë do të dalim me propozim-zgjidhje. I lus të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi që të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan reforma, por duan trazira e protesta. Ata kanë pasur mundësi për më shumë se 20 vite ta zgjidhnin këtë çështje”, tha Mickoski.
Kryeministri akuzoi opozitën se qëndron pas protestave të studentëve, duke i cilësuar si përpjekje për tensione në vend.
Ai përsëriti se grupet punuese të qeverisë po përgatisin një propozim-ligj, i cili më pas do t’i dërgohet Komisionit të Venecias për mendim.
“Ne jemi qeveri e përkushtuar për të zgjidhur çështje dhe jam i bindur se së shpejti do të dalim me zgjidhje”, shtoi ai.
Studentët shqiptarë nuk pajtohen me interpretimet e qeverisë dhe insistojnë se ligjet ekzistuese u japin të drejtën të hyjnë në provim në gjuhën shqipe.
Ata thonë se do të vazhdojnë protestat derisa të sigurohet një zgjidhje konkrete.
Leave a Reply