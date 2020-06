Rektori i Univeristetit të Tiranës, Mynyr Koni i ka kthyer përgjigje ministres së Arsimit, Besa Shahinit për disa studentë të Fakultetit Ekonomik që kanë mbetur pa diploma.

Teksa e cilëson komunikimin e Besa Shahinit të njëanshëm dhe jo profesional, Koni siguron se do i firmosë vetë diplomat e studentëve, atëhere kur dekani i FE, Dhori Kule t’i dërgojë listën përfundimtare të studentëve, një përgjigje kjo që vazhdon lojën “e ka kush e ka” ndërsa studentët mbeten pa diploma.

STATUSI I MYNYR KONIT

Në lidhje me problematikën e krijuar për firmosjen e diplomave, për një numër studentësh të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, tashmë të bërë publike edhe nga media, të cilat, në disa raste kanë keqinterpretuar publikun në lidhje me këtë çështje, në vijim të komunikimit zyrtar, të përsëritur prej disa muajsh, si me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ashtu edhe me Drejtorin e Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA), më në fund, Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ka kthyer një përgjigje (edhe me këtë shkresë, jeni njohur nga media), dhe ka shprehur qëndrimin e saj, aspak profesional, të njëanshëm dhe krejtësisht në shkelje të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 dhe të udhëzimit përkatës të nxjerrë nga ministri përgjegjës për arsimin, në lidhje me këtë çështje.