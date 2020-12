Arkimed Lushaj ka reaguar sërish pas protestës së djeshme që u mbajt tek ministria e Brendshme si dhe tek Kryeministria.

Gjatë rrëfimit të tij në një live me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, Lushaj ka marrë përsipër të gjithë organizimin e protestës, duke u shprehur situata doli nga kontrolli.

“Famën e keni vetëm klikime në Youtube dhe në lekë. Se kam mendjen as tek leku dhe as tek fama. Ajo ka qënë ideja ime nga fillimi deri në fund. Doli situata nga duart se nuk i mbaj 2 mijë veta, nuk mund t’i mbaj. Është shumë turp. Ju mbuloftë turpi, të gjithë ju që keni thënë ‘shumë turp’.

Ça duhet me bo? Duhet me ndejt në qetësi. A e vranë atë Arditin? Atë djalin në Durrës (në fakt u gjet në Tiranë) se ai ishte i vogël. Kush e mori përgjegjësinë për atë djalë? A më kuptoni? Kështu që ju prezantuese. Sepse i kam parë portalet, t’ju vijë turp. E di si keni arritur në karrierë ju. Me hap këmbët, me go***re. Keni tradhëtuar shoqet për pak famë. Edhe më kritikoni mua. Kam me ia shk*r*hy motrën atij qyteti derisa t’i heqim këto k**va nga pushteti. Sa të kem shpirt.

Sa të dua unë. Derisa të më kapin. Ça është ai budallik? Pa pikë lidhje. S’ka problem, vazhdoni. Ma lini mua fajin për gjithçka. Nuk është problem kam mbajtur gjithmonë bagazh për të gjithë. Prandaj hyra live që t’ju thosha iu vipave, këto të famshmet. I kam parë të gjitha deklaratat.

Një përqindje e vogël më ka përkrahur. Tjerët po hedhin baltë mbi mua. Pse nuk shkoni tek familja e Klodianit? Ishte e tmerrshme të shihje flakë nga televiziori. Më e tmerrshja është që ti i ndërron dashnorët sipas iPhone-ave. Se me këtë kulturë jeni rritur ju.

S’keni kulturë ju. Nuk më kritikon dot mua. Jam një nga familjet më të ndershme në Tropojë. Ajo ishte kaoza ime. Bëra me shokët e mi atë që askush nuk do ta bënte. Askush nuk donte të çonte kokë. Kështu që…Nuk kam pendesë. Kam dalë si gjithë të tjerët në protestë.

Protesta shkoi keq, ne nuk shkuam me atë mendje. Prandaj më vjen inat më shumë, prandaj hyra live se portalet mi çojnë të gjithë. Ua çfarë tmerri! Këta janë kriminelë. Po jo mi prostitutë nuk jemi ne kriminela. Kriminela janë ata që e vranë atë. O ku***ë!

Nuk jam unë kriminel. Të isha kriminel e kisha vendin tek burgu. Jam një djalë 34 vjeç dhe nuk kemi lënë asnjë lloj regjimi asnjëherë me na shkelë. Nuk ia uroj asnjë familjeje asaj që i ndodhi Klodianit. A do ketë protestë sot? Nuk e di, protesta ime ishte dje. Kauza ime ishte dje.

Qëllimi ishte t’ja vëj flakën i pari dhe tani të vazhdojnë protestat. Bëra diçka që duhet të çohemi. Por kujdes se do t’ju kritikojnë: Ua çfarë krimineli. Po mi “gojo***” kriminel të dukem unë ty? Ë?

Më e forta është se këta që kanë folur për mua, më kanë rrahur shpatullat sa herë i kam takuar. Kanë menduar se do të më fusin në burg. Nëse më japin një fakt se kam bërë gabime, ata kanë të drejtë. S’ka problem. Jeta vazhdon. Ne këtej jemi vërdallë,”-tha Arkimed Lushaj.

Ndërkohë Lushaj bashkë me disa persona të tjerë janë shpallur në kërkim nga Policia e Shtetit.

/a.r