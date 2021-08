Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit të SHBA ka mirëpritur vendimin e Shqipërisë për të strehuar refugjatë afgan.ë

Kryetari i Komitetit, Bob Menendez shkruan se populli i Shqipërisë po i tregon edhe njëherë botës se çfarë do të thotë ‘’Besa’’.

Ai përcjell respektin dhe falenderimin nga SHBA për Shqipërinë.

Postimi nga Bob Menedez:

Unë mirëpres vendimin e qeverisë shqiptare për t’u dhënë një strehë të përkohshme të sigurt atyre që ikin nga sulmet e talebanëve në Afganistan.

Populli i Shqipërisë po i tregon edhe një herë botës se çfarë do të thotë “BESA”. Ju keni respektin dhe falenderimet tona.

I welcome the Albanian government’s decision to give temporary safe haven to those fleeing the Taliban onslaught in Afghanistan. The people of Albania are once again showing the world what “BESA” means. You have our respect and thanks. https://t.co/HLQ1x4pRxV

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) August 15, 2021