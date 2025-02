Të hënën, Partia Demokratike njoftoi ardhjen e Christian LaCivita si strategun e ri zgjedhor, një shërbim që kushton shumë por ende nuk kemi transparencë se sa thellë do i fusë duart në xhepa PD për ta paguar.

Përveç zgjedhjeve, ardhja LaCiVita është një operacion i sforcuar marrëdheniesh publike për të “pastruar” imazhin ndërkombëtar të Berishës si viktimë e përplasjes me George Soros. Për më tepër ai duhet të bindë shqiptarët se tashmë SHBA është penduar për “padrejtësitë” që i ka bërë Berishës dhe që tashmë ka ndryshuar kurs, ku Berisha tashmë shndërrohet në mikun më të morë të Amerikës, dhe gjithë të tjerët janë kukulla të Sorosit dhe do të marrin fundin e merituar.

Një nga objektivat që duhet përbaltur për të vënë në zbatim këtë qasje është ish ambasadorja e ShBA në Shqipëri, Yuri Kim. Vetëm një ditë më vonë, media të lidhura me PD filluan të shpërndanin pretendime nga “burime” të sigurta se ish-ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim, ishte pezulluar dhe ishte vënë nën hetim në Shtetet e Bashkuara.

Këto pretendime janë lehtësisht të verifikueshme si lajme të rreme dhe gënjeshtra, thjesht duke klikuar në faqen përkatëse të Departamentit të Shtetit ku figuron se Yuri Kim vijon të jetë në të njëjtin pozicion, as e pezulluar, as e hetuar.

Ky pretendim është parathënia e llojit të këshillave që PD do të marrë nga LaCivita. Strategjia e PD do të bazohet në përhapjen e lajmeve konfuzuese, të dyshimta për të krijuar në mendjet e njerëzve një realitet që nuk ekziston, por që në epokën e “alternative truth”, nuk ka rëndësi nëse ekziston apo jo, mjafton ta besojnë mbështetësit dhe ata që do zërë rrjeta e gënjeshtrës, sidomos kur epoka e dezinformimit dhe e teorive konspirative po mbretëron./TEMA