Megjithëse numri i të infektuara me koronavirus po rritet në vend, Suedia mbetet me qasjen e saj; nuk planifikon një ‘bllokim’ dhe masa më të rrepta në shtypjen e epidemisë që mund të shihen vetëm në vendet e tjera evropiane, raportoi AFP.

Pas rënies në korrik dhe gusht, Suedia ka parë një rritje të qëndrueshme që nga mesi i shtatorit.

Ndërsa shumë vende evropiane po rivendosin masa drakoniane të tilla si një “bllokim i pjesshëm” dhe “orëndalimi” për të frenuar përhapjen e koronavirusit, Suedia po rregullon vetëm qasjen e saj më të butë duke futur masa të synuara, megjithëse me 5.930 viktima është një nga vendet me vdekjet më të larta për frymë.

Suedia njoftoi rekomandime më të rrepta lokale këtë javë për Uppsala-n, një qytet universitar 70 kilometra në veri të Stokholmit. Qyteti u bë fokusi i virusit pasi studentët u kthyen në vjeshtë.

Vendasit këshillohen të shmangin transportin publik dhe takimet me njerëz jashtë familjes së tyre deri më 3 nëntor.

“Njerëzit mund t’u përmbahen rekomandimeve të tilla të rrepta vetëm për një kohë të kufizuar dhe koha është thelbësore. Njeriu nuk duhet të fillojë shumë herët dhe nuk duhet të presë shumë gjatë. Shpresojmë se kjo është një kohë e mirë,” tha kryeepidemiologu Anders Tegnell.

Vendi nordik ka njoftuar gjithashtu kufizime në klubet e natës. “Argëtimi në klubet e natës ka mbaruar…,” tha kryeministri Stefan Lofven.

Suedia mbetet ende një nga vendet e pakta në botë që nuk rekomandon mbajtjen e maskave sepse beson se maskat ofrojnë një ndjenjë false të sigurisë dhe minojnë përpjekjet për distancën fizike.

Jeta vazhdon

Në kryeqytetin Stokholm, jeta e përditshme zhvillohet pothuajse si më parë. Vendasit shëtisin nëpër qytet dhe ndalojnë në kafene, restorante dhe dyqane që kanë mbetur të hapura gjatë gjithë pandemisë.

Megjithëse media herë pas here boton foto të turmave në autobusët e qytetit dhe restorantet, një sondazh zyrtar zbuloi se 80 përqind e suedezëve ndryshuan sjelljen e tyre për shkak të rekomandimeve.

Suedezët punojnë nga shtëpia dhe kanë kontakte të kufizuara fizike, ndërkohë që nuk ka gjoba ose sanksione për mosrespektim të rekomandimeve.

Në rrethin Sodermalm të Stokholmit, ku biçiklistët dhe këmbësorët nxitojnë në mëngjes pa maska, Roger Palmqvist i tha AFP se ai beson në qasjen suedeze, por pranon se nuk do të funksiononte kudo.

“Nuk ka asgjë që ju detyron, por suedezët janë të tillë, ju e dini, ata i respektojnë rregullat”, tha kapiteni 60-vjeçar i marinës.

Zbutja e masave

Të enjten, qeveria anuloi rekomandimin e saj të veçantë për izolimin e njerëzve mbi 70 vjeç dhe grupeve në rrezik, i cili ka qenë në fuqi që nga prilli.

Ka frikë se ata, si shumë të izoluar, mund të kalonin në depresion.

Këtyre grupeve iu kërkua të shmangin dyqanet, transportin publik dhe tubimet më të mëdha.

Në fillim të këtij muaji, qeveria hoqi një ndalim për vizitat në shtëpi për të moshuarit dhe të sëmurët, i cili ishte një nga kufizimet e pakta nën pandemi.

Grumbullimet publike të më shumë se 50 njerëzve u ndaluan në fund të marsit, por qeveria njoftoi të enjten se deri në 300 vetë do të merrnin pjesë në ngjarje kulturore dhe sportive nëse do të respektohej distanca fizike.

Megjithëse sondazhet tregojnë se shumica e suedezëve mbështesin këtë qasje, strategjia suedeze është kritikuar brenda dhe jashtë vendit.

Disa kanë akuzuar suedinë se luante një “ruletë ruse” me jetën e qytetarëve në fillim të pandemisë, pasi numri i viktimave tejkaloi ndjeshëm shifrat në vendet fqinje, të cilat futën masa shumë më të rrepta.

Kohët e fundit ka pasur një diskutim në media në lidhje me politikën suedeze të trajtimit, sipas së cilës pacientët me COVID, kryesisht ata të moshuar me sëmundje kronike, konsiderohen shumë të dobët për kujdes intensiv.

Ndërkohë, autoritetet kanë theksuar vazhdimisht se strategjia suedeze u zgjodh për t’u marrë me “një maratonë, jo një vrapim shpejtë”.

Johan Carlson, drejtori i Agjencisë Suedeze të Shëndetit Publik, beson se mbyllja dhe hapja e Evropës “nuk është rruga përpara”.

“Filozofia jonë është të krijojmë një situatë ku ju mund të jetoni në një mënyrë relativisht normale me kufizimet në vend,” tha Carlson.