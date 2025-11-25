Gjykata e Strasburgut e ka cilësuar të padrejtë shkarkimin nga vetingu të ish-gjyqtarit të gjykatës së lartë Shkëlzen Selimi.
Avokati i tij Ylli Manjani pas këtij vendimi nga Strasbugu, shprehet: “Tani shteti të mbyllë spepin dhe të kthejë magistratin në punë se ka nevojë sistemi.”
Sjellim ndërmend se Shkëlzen Selimi ka qenë anëtar i Gjykatës së Lartë prej vitit 2011. Por ai u shkarkua nga procesi i Vettingut në vitin 2018.
Përpos punës si gjyqtar, Selimi ka qenë gjithashtu lektor në universitetet “Ismail Qemali” dhe “Pavarësia” në Vlorë, pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të Drejtësisë në Tiranë si dhe ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës.
Në korrik të këtij viti, GJKKO e shpalli të pafajshëm Selimin për akuzën e ngritur nga SPAK për refuzim për deklarim e fshehje pasurie.
