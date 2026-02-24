Një tjetër përpjekje e mbetur në tentativë për të vendosur një stol përkujtimor për Martin Canin, brenda shkollës “Fan Noli”, ku 14-vjeçari i ndjerë u shkollua, deri në momentin që jeta e tij u ndërpre në mes nga vrasja që erdhi nga duart e bashkëmoshatarit të tij.
Ëngjëll dhe Florina Cani, prindërit e Martinit, sot u përballën sërish me zhgënjim, pasi nga drejtoria e shkollës nuk u lejua që stoli që mban pllakën me foton e djalit të tyre, të vendoset në oborrin e shkollës.
Kërkesa për një stol përkujtimor për Martin Canin në shkollën “Fan Noli” ishte miratuar nga zyra arsimore Tiranë, edhe pse kjo e fundit kish sqaruar se kompetenca për vendosjen e objekteve në ambientet e institucioneve arsimore i përket Këshillit Bashkiak të Tiranës.
Kësisoj një tjetër kërkesë u dërguar në Bashkinë e Tiranës, e pas komunikimeve të aktivistëve që janë marrë me këtë cështje që në krye të herës, Bashkia i kishte lajmëruar për një dakortësi të tillë, ndaj dhe sot ishin pikërisht punonjësit e këtij institucioni që sollën stolin, por u përballën me dyert e mbyllura të shkollës.
Një tjetër refuzim, ndonëse ju kërkua që të rikthehen ditën e shtunë.
Me zemrat që ende dhembin fort për humbjen e djalit të tyre, prindërit e Martinit u larguan pa folur, me shpresën e fikur për vendosjen e përkujtimores së Martinin në shkollë.
