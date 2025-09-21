Stoku i dosjeve ka prekur veç gjykatës edhe institucionin e akuzës. Dhe pasoja e parë bie ndaj shtetasve që janë nën hetim e që qëndrojnë pafundësisht në pritje.
Ari Ruçi, qëndroi në paraburgim 24 ditë më shumë nga maksimumi i dënimit që parashikonte krimi për të cilin u arrestua.
Gjykata urdhëroi shuarje të masës së arrestit për të riun nga Fieri që ishte arrestuar për futje të sendeve të ndaluara në burg.
Historia e të Ari Ruçit është mes dhjetëra rasteve të ngjashme ku për shkak të tejzgjatjes së gjykimeve dhe zvarritjes së hetimeve edhe nga ngarkesa e prokurorëve, për pasojë backlog po ndikon në jetën e shtetasve nën hetim dhe për avokatët ku është një nga ngërçet më të mëdha në sistem
Në kushtet e stokut KLP kërkon ndihmën e ndërkombëtarëve për të testuar projekt mbi mënyrat e evadimit të çështjeve së paku në dy prokurori rrethesh.
Zyrtarisht prokuroria e përgjithshme pranon ngarkesën e madhe të prokurorëve një shqetësim që e ka bërë publik disa herë, ndërsa shton për Top Channel se numërohen si dosje të mbartura 22.441.
Ky stok është shkaktuar nga shifra e larë e kallëzimeve, hetimeve nën zhvillim që kërkojnë veprime të ngutshme si dhe nga ekspertizat që e vendosin edhe akuzën në pritje të rezultateve.