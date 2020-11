Po përpiqeni të mbeteni shtatzënë, por asgjë nuk po ndodh? Mos e fajësoni veten tuaj !! Ka shumë arsye të mundshme të tilla si ovulimi i parregullt, problemet strukturore në sistemin riprodhues ose një problem themelor mjekësor. Por, këto nuk janë arsyeja thelbësore pse nuk keni ngelur ende me shtatzënë. Ka shumë më shumë arsye që ndikojnë në aftësinë tuaj riprodhuese dhe pengojnë rrugën tuaj për të mbetur shtatzënë. Më poshtë janë listuar disa nga faktorë që mund të kenë një ndikim të madh në shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Stresi

Megjithëse ka shumë arsye të mundshme pse nuk ngelni dot shtatzënë, një nga ato është stresi. Gratë që kanë shumë stres mund të përjetojnë periudha të parregullta dhe ovulimi nuk ndodh siç duhet. Nëse nuk jeni në ovulim, nuk do të mbeteni kurrë shtatzënë. Anovulimi është një nga shkaqet më të zakonshme të infertilitetit tek gratë. Ovulimi preket për shkak të hormoneve që trupi juaj çliron kur jeni nën stres. Mundohuni të kënaqeni me gjëra që mund t’ju mbajnë të angazhuar dhe t’ju bëjnë të ndiheni mirë. Mbani nivelin e stresit tuaj nën kontroll me meditim dhe yoga.

Çrregullimi i gjumit

Cikli i parregullt i gjumit ose privimi i gjumit mund të ketë disa ndikime negative në trupin dhe mendjen tuaj. Përveç lodhjes, hormonet që trupi juaj lëshon kur nuk flini, mund të ndikojnë në qetësinë tuaj mendore dhe kjo çon në stres. Përveç stresit, privimi i gjumit mund të dobësojë sistemin tuaj imunitar, i cili nga ana tjetër mund të ndikojë në ciklin riprodhues.

Çështjet e peshës

Një grua që është nën peshë ose një që është mbipeshë mund ta ketë të vështirë të ngelë shtatzënë. Ndjekja e një diete të shëndetshme dhe mbajtja e peshës trupore është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ndiqni një dietë të mirë dhe të shëndetshme dhe përfshini disa ushtrime të arsyeshme që mund të bëjnë mrekulli për mendjen dhe trupin tuaj.

Të qenit nervoz gjatë marrëdhënieve seksuale

Nëse nuk po e shijoni aktin, atëherë trupi juaj është i stresuar dhe nuk do të kalojë nëpër proceset natyrore. Diku, mund të ketë një anomali dhe trupi juaj nuk do e pëlqejë aktin duke e mohuar atë. Është e rëndësishme që ju të kënaqeni dhe të lini instinktet tuaja t’ju kontrollojnë.

Konfuzion cikli

Shumë gra janë të hutuara për ciklin e tyre. Mosnjohja e ciklit tuaj mund të çojë në moskuptimin e periudhës tuaj të ovulimit. Për të mbetur shtatzënë, duhet të dini kur jeni në ovulim. Ju do të keni më shumë fat nëse monitoroni ovulimin dhe filloni të kryeni marrëdhënie në kohën e duhur.

Përveç pikave të përmendura më lart, ka edhe disa arsye të tjera që mund të ndikojnë në shanset tuaja për të mbetur shtatzënë. Zakonet tuaja të përditshme të tilla si pirja e duhanit ose mosndjekja e një diete të mirë, gjithashtu mund t’ju bëjnë jopjellore. Nëse nuk keni ndonjë nga çështjet e sipërpërmendura, por ende nuk jeni në gjendje të mbeteni shtatzënë, atëherë këshillohuni menjëherë me një mjek. Mund të ketë çështje të tjera shëndetësore si infeksione të qafës së mitrës apo edhe faktorë gjenetikë.