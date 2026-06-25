Gjatë muajit Maj 2026, lëvizjet e shtetasve në pikat kufitare të Republikës së Shqipërisë kanë shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj që kanë hyrë në vend i afrohet pragut prej dy milionë personash.
“Gjatë muajit Maj 2026, rezultojnë të kenë hyrë, në territorin e Republikës së Shqipërisë, 1.880.161 shtetas shqiptarë dhe të huaj. Ky tregues ka pësuar një rritje me 12,2 %, krahasuar me Maj 2025. Gjithashtu, 1.802.626 shtetas shqiptarë dhe të huaj rezultojnë të kenë dalë nga territori duke shënuar një rritje me 8,9 %, krahasuar metë njëjtën periudhë të një viti më parë.”, thuhet në raport.
Bilanci i hyrje-daljeve sipas shtetësisë
Analiza e flukseve hyrëse tregon se rritja më e lartë është regjistruar te shtetasit e huaj që vizitojnë Shqipërinë, ndërsa lëvizjet e shtetasve vendas paraqiten më të stabilizuara.
“Hyrjet në Shqipëri: • Shtetas shqiptarë: 736.566 (rritje me 6,9 %) • Shtetas të huaj: 1.143.595 (rritje me 15,9 %) Daljet nga Shqipëria: • Shtetas shqiptarë: 735.795 (rritje me 3,6 %) • Shtetas të huaj: 1.066.831 (rritje me 12,9 %)” theksohet në raportin e INSTAT.
Në terma pesëmujorë (Janar-Maj 2026), numri total i hyrjeve ka arritur në 7.084.701 shtetas, krahasuar me 6.535.172 që ishte në të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Gjeografia e vizitorëve të huaj dhe qëllimi i udhëtimit
Rajoni i Evropës mbetet burimi kryesor i fluksit të shtetasve të huaj që hyjnë në territorin shqiptar, ku pjesën më të madhe e zënë vendet e Evropës Jugore.
“Evropa Jugore kontribuon me 70 % dhe Evropa Perëndimore me 12 % të hyrjeve nga Evropa.”, evidenton raporti.
Sipas tabelës statistikore të rajoneve, nga 1.143.595 shtetas të huaj gjithsej në Maj 2026, 1.070.033 prej tyre ishin nga Evropa (nga të cilët 749.328 nga Evropa Jugore dhe 129.340 nga Evropa Perëndimore). Rajonet e tjera përfshijnë Amerikën me 39.039 hyrje dhe Azinë e Jugut me 10.627 hyrje.
Lidhur me motivet e udhëtimit, raporti specifikon se vizitat kryhen kryesisht për arsye joprofesionale, ndërkohë që fluksi për motive pune ka shënuar rënie.
“Qëllimi i hyrjes në territorin shqiptar i shtetasve të huaj, në 98 % të rasteve, është për qëllime personale. Në Maj 2026, ky tregues ka shënuar një rritje me 16,4 %, krahasuar me Maj 2025. Hyrjet e shtetasve të huaj, për qëllime biznesi dhe profesionale, kanë rënë me 5,6 %.”, theksohet në raportin e INSTAT.
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