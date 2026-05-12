Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer u përpoq të shuante rebelimin në rritje në partinë e tij, duke u zotuar të provonte se dyshuesit e kanë gabim dhe se do të qëndronte në pushtet për të shmangur zhytjen e Britanisë në një krizë të re politike. Një numër gjithnjë e në rritje i ligjvënësve të Partisë Laburiste janë kthyer kundër Starmer pasi partia e tij pësoi rezultatet më të këqija të zgjedhjeve lokale dekada javën e kaluar
“E di që njerëzit janë të frustruar nga gjendja e Britanisë, të frustruar nga politika dhe disa njerëz janë të frustruar me mua. E di që kam dyshuesit e mi dhe e di që duhet t’u provoj të kundërtën, dhe do ta bëj. Rezultatet e zgjedhjeve javën e kaluar ishin të vështira, shumë të vështira. Humbëm disa përfaqësues të shkëlqyer të Partisë Laburiste. Kjo dhemb. Dhe duhet të dhembë. E kuptoj. E ndiej. Dhe marr përgjegjësi. Por nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e përgjegjësisë për rezultatet. Ka të bëjë me marrjen e përgjegjësisë për të shpjeguar se si, si forcë politike dhe zgjedhore, do të jemi më mirë dhe do të bëjmë më mirë në muajt dhe vitet në vijim”, tha Starmer, përcjell A2 CNN.
“Nuk po përballemi vetëm me kohë të rrezikshme, por edhe me kundërshtarë të rrezikshëm, kundërshtarë shumë të rrezikshëm. Kjo dhemb jo vetëm sepse Partia Laburiste ka bërë keq, por sepse nëse nuk e bëjmë siç duhet, vendi ynë do të shkojë në një rrugë shumë të errët. Pra, ashtu siç marr përgjegjësinë për rezultatet, marr edhe përgjegjësinë për të sjellë ndryshimin që premtuam për një Britani më të fortë dhe më të drejtë që duhet ta ndërtojmë”.
Leave a Reply