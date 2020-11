Teksa në Kosovë po bëhet thirrje për pezullim të dialogut me Serbinë, është Bashkimi Evropian që po i thërret palët të bëhen gati për diskutim. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka thënë se duhet zgjidhje e shpejtë, për të mos ndodhë konflikti në të ardhmen. Bashkimi Evropian i bënë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përgatiten për dialog. Zëdhënësi Bashkimit Evropian për politika të Jashtme Peter Stano, tha se kjo mund të ndodhë, kurdo që lejojnë kushtet.

“Dialogu, pas rifillimit të tij në korrik, përsëri po vazhdon dhe përparon me punën e përditshme në nivelin e ekspertëve përpara nga përfaqësuesi special i BE-së dhe ekipi i tij. Takimet e ardhshme të dialogut do të mbahen në Bruksel sa më shpejt që të lejojnë kushtet. Në ndërkohë do të ishte mirë nëse Prishtina dhe Beogradi përgatiten për diskutimet, duke treguar frymën e nevojshme të pragmatizmit dhe vullnetin politik për kompromis”, deklaroi Peter Stano.

Në vendin tonë, pas zhvillimeve, është kërkuar që dialogu të pezullohet. Megjithatë, Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, ka thënë se kjo nuk duhet të ndodhë. Ndryshe mendon profesori universitar, Seb Bytyçi, që thotë se Kosova duhet të pres deri sa Joe Biden zyrtarisht të bëhet president i SHBA-së. “Duhet të ketë një pauzë në dialog derisa të instalohet qeveria e re në SHBA. Pastaj duhet të vazhdohet dialogu ku përfaqësuesi i SHBA duhet të ketë një rol të rëndësishëm në proces”, deklaroi Seb Bytyçi.

Marrëveshje sa më parë ka kërkuar edhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, por duke përmendur Nagorno – Karabakun, si shembull i një konflikti të ngrirë e që më pas eskaloi në luftë.

“Konflikti në Nagorno-Karabak ka treguar shembull se si është një konflikt i ngrirë dhe që kur dikush e shkrin atë, mund të përshkallëzojë një katastrofë të vërtetë. Beogradi duhet të punojë për arritjen e zgjidhjes përmes kompromisit me Kosovën”, deklaroi Aleksandër Vuqiç. Këto deklarata të presidentit serb, Bytyçi i ka cilësuar si të rrezikshme. “Deklarata e Vuçiçit është kërcënim i hapur dhe ajo trego për mentalitetin e qeverisë në Serbi”, deklaroi më tej Seb Bytyçi.