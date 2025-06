Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Britanisë pritet të bëjnë përpjekje diplomatike për të ulur tensionet në konflikt midis Izraelit dhe Iranit nesër, kur do të zhvillojnë bisedime bërthamore me homologun e tyre iranian në Gjenevë.

Sipas Reuters, ministrat do të takohen së pari me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaia Kallas, në misionin e përhershëm të Gjermanisë në Gjenevë, përpara se të zhvillojnë një takim të përbashkët me ministrin e jashtëm të Iranit.

Kthesa që ka marrë konflikti midis Tel Avivit dhe Teheranit po shqetëson kryeqytetet evropiane, ndërsa Franca dhe Gjermania tashmë kanë rritur masat e sigurisë si masë paraprake në pikat me interes izraelit, për çdo rast. Edhe pse Irani ka lëshuar shumë më pak se 1,000 raketa që kishte vendosur si tavan në shenjë hakmarrjeje kundër Izraelit, disponueshmëria e raketave balistike nga Teherani është vënë në shënjestër të shteteve mesdhetare, të cilat po përpiqen të zhvillojnë kundërmasa, por gjithashtu mbeten vigjilente, duke monitoruar zhvillimet nga afër.

Edhe Turqia, e cila ka një nga industritë më të forta të mbrojtjes në nivel ndërkombëtar, e ka përqendruar vëmendjen e saj në lëvizjet e Iranit, me Presidentin e vendit, Rexhep Tajip Erdogan, i cili është përqendruar në raketat balistike.

“Tani po planifikojmë prodhimin e raketave për të rritur rezervat tona – me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi – në një nivel të besueshëm parandalues”, tha Presidenti Erdogan, duke komentuar nga ana e tij se “së shpejti do të arrijmë një aftësi mbrojtëse që askush nuk do të guxojë ta vërë në dyshim”.

“Kemi hyrë në fazën e prodhimit të sistemeve tona në sasi që vërtet rrisin aftësinë tonë parandaluese”, njoftoi ai, duke përfunduar se “nëse nuk je i fortë politikisht, shoqërisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht, të mungon aftësia parandaluese – dhe je i prekshëm”.

Vlen të përmendet se sistemi i parë i raketave balistike me rreze të shkurtër veprimi i Turqisë, Tayfun, i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes Roketsan, ka përfunduar me sukses një sërë testesh, ndërsa mund të arrijë lehtësisht një rreze veprimi prej 280 kilometrash dhe ka një rreze veprimi maksimale prej 800 kilometrash.

Përveç kësaj, shpejtësia e saj supersonike e lundrimit nuk ndikohet nga sistemet e mbrojtjes ajrore, ndërsa humbjet anësore zvogëlohen për shkak të saktësisë së lartë, siç thuhet nga prodhuesi, duke nënvizuar aftësitë anti-bllokuese të kësaj rakete të veçantë.

Theksi i Erdoganit te raketat balistike është i lidhur drejtpërdrejt me formën që po merr lufta në Lindjen e Mesme, veçanërisht kur të dyja palët ndërluftuese përqendrohen në neutralizimin e objektivave strategjikë, siç është infrastruktura ajrore, detare dhe portuale, së bashku me sulmet goditëse.

Në këtë kontekst dhe me gjithnjë e më shumë vende evropiane që po mobilizohen për të marrë masa parandaluese përballë situatës që po zhvillohet në Lindjen e Mesme, dje në Pentagon u mbajt një takim mbi temën e përditësimit të mbrojtjes ajrore të vendit.

Në takim morën pjesë udhëheqja politike dhe ushtarake e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare greke, me praninë e Nikos Dendias, me qëllim vlerësimin e situatës, por edhe për të shqyrtuar kuadrin e mbrojtjes ajrore të vendit, në përputhje me gatishmërinë e vërejtur në rajonin më të gjerë.

Qiproja tashmë po ecën në një rrugë masash parandaluese, duke përmirësuar nivelin e mbikëqyrjes së infrastrukturës kritike, në një kohë kur raketat balistike iraniane janë kryesisht të dukshme për banorët në Liban.