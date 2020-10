Srebrenica e Kosoves gjendet para Beogradit. Ne Batajnice.

Varr masiv me 1000 kufoma shqiptare. Te gjithe civile. Burra, te rinj, gra, femije.

Ne vendin e krimit nuk ka nje pllake te vetme qe perkujton viktimat.

Politikanet serbe nuk kane kerkuar falje. Nuk kane nderuar viktimat.

Nuk kane denuar kriminelet e luftes.

Po politikanet e Kosoves?

A kane kerkuar qe si kusht per bisedime me Serbine se paku te vendoset nje pllake perkujtimore per viktimat shqiptare te varrosura ne Batajnice?

Jo. Jo, sepse Kosova nuk ka politikane.

Ose ka: politikane qe e blejne token e Kosoves per 3 euro e 75 cente.

Kaq kushton liria e Kosoves.