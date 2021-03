Fushata dhe zgjedhjet e 25 prillit, do të jenë të diktuara nga pandemia nga Covid-19. Ish-deputeti i PD-së, Gerti Bogdani thotë se qytetarët nuk do t’i binden vendosjes së fashave të reja orare, duke e cilësuar Komitetin Teknik si një komitet politik.

Rama paralajmëroi ndëshkimet e opozitës për grumbullimet dhe takimet që po zhvillon. Si i’u duket si vendim, si presion apo si një problem që shqetëson kryeministrin?

Ky është një problem që shqetëson kryeministrin në këtë rast, sepse nuk është një njeri që shqetësohet për pandeminë, ndryshe do ta kishte menaxhuar shumë më mirë situatën e pandemisë në këtë vit.

Do të kishte marrë masa me kohë për të krijuar mundësinë e vaksinës, ashtu siç kanë bërë të gjithë vendet e tjera, duke marrë parasysh edhe vendet e rajonit.

Atë e shqetëson pjesëmarrja e qytetarëve shqiptar, sepse tregon që qytetarët shqiptarë më 25 prill do ta ndëshkojnë. Sa i përket masave ndëshkuese, nuk është thjeshtë paralajmërim.

Ai e ka bërë që në ditët e para të fushatës një gjë të tillë, duke vendosur gjobat e famshme 50 milionë lekëshe, me të drejtë apo jo.

Nuk është frika ndaj pandemisë, sepse po të ishte friguar për jetën e qytetarëve shqiptarë do të kishte marrë masa ndryshe. Ai thjeshtë i frigohet votës së qytetarëve shqiptarë.

Si do të sillet PD-ja nëse do të ketë një fashë të re orare?

Me shumë mundësi do të ketë një mosbindje civile në këtë rast. Do të ketë ankimime në instancat përkatëse padiskutim dhe nuk ka arsye pse të ndodhë një gjë e tillë. Nëse do ta kishte mbyllur, mund ta kishte bërë kohë më parë.

Këto që ka krijuar sot janë kot, sepse i bie që virusi bën pushim ditën dhe del pas orës 8 të darkës. Janë masa kaotike, të pastudiuara mirë. Fakti që drejtuesit e Komitetit Teknik po i kandidon në listat e veta, tregon që nuk ka qenë një komitet drejtues teknik, por politik./ Tema

g.kosovari