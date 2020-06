Kreu i partisë Bindja Demokratike, Astrit Patozi ka folur sëfundmi për situatën politike në vend dhe përgatitjen për zgjedhjet e ardhshme.

Lidhur me marrëveshjen që është arritur për Reformën Zgjedhore ai u shpreh se opozita nuk pranoi që të hapte listat, një kërkesë kjo e mijëra qytetarëve, dhe tregoi dhe njëherë tjetër se ka frikë nga vota lirë.

Patozi refuzoi që të fliste lidhur me ndryshimet që po ndodhin në PD, ndërsa shtoi se nuk pret asnjë ftesë nga Lulzim Basha, as për koalicion me të. Ai la të kuptohej se më parë mendon koalicionin me Edi Ramën, sesa atë me Lulzim Bashën, i cili sipas tij ka bërë çmos për moshapjen e listave.

“Unë mendoj që jo vetëm nuk garantohet vota e lirë, por nuk garantojnë asgjë të mirë për të ardhmen e Shqipërisë, dhe dakordësimi është një turp që duhet ta mbajnë ata që e kanë gatuar. Përmes marrëveshjes që kanë nënshkruar, kanë ruajtur status quon e tyre, pa ndryshimin e sistemit politik dhe hapjen e listave, nuk mund të ketë Reformë.

Qytetarët duhet të kenë rolin e tyre në demokraci, Shqipërinë e kanë marrë sot peng vetëm tre persona, që e detyrojnë popullin të votojë vetëm për ta, lista e hapur është më minimalja që mund të bëhet. PD dhe Lulzim Basha nuk ka thënë asnjë fjalë për listat e hapura, dhe Edi Rama ka thënë që mua për vete nuk më pëlqen, por që ne nuk e shmangim debatin, kjo është historia.

Shumë gjëra në këtë vend janë vendosur për 5 minuta, siç ishin ndryshimet Kushtetuese të 2008, dhe ka mbetur peng vendi në 12 vite, i një gabimi që është bërë që prej asaj kohe. Unë i përkas Bindjes Demokratike, dhe nuk është etike që unë të flas për një çështje që u takon demokratëve. Ju thoni nëse do bëhet dasmë, dhe na sjellin ftesë a do shkojmë a jo.

Në radhë të parë duhet që të bëhet dasma, unë as nuk dua ftesë dhe as nuk pres ftesë. Nuk kam se çfarë pres nga Lulzim Basha, jam gati të humbasë muaj të tërë me një qytetar, sesa me një njeri që është për ruajtjen e status-quos. Ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me çdo formacion, qoftë edhe të shoqërisë civile, që janë për hapjen e listave”, u shpreh Patozi në Fax Web.

