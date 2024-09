Një franceze, ish-partnere e një 35-vjeçari me origjinë shqiptare, është vënë në shënjestër të policisë në Chania pas një denoncimi ndaj saj për pornografi.

Iish-i i saj e akuzoi atë se kishte kërcënuar se do të zbulonte marrëdhënien e tyre “të paligjshme” me gruan e tij. Në pamundësi për të duruar ndarjen me 35-vjeçaren dhe i dërgoi bashkëshortes së këtij të fundit foto, ku burri shfaqet me poza të pahijshme në momentet e tyre private, si dhe mesazhe të regjistruara që zbuluan marrëdhëniet e tyre.

35-vjeçari ka lënë me këtë sjellje ish-in e tij dhe dje ka bërë denoncimin ndaj saj në Drejtorinë e Policisë së Chania. Gruaja franceze, e akuzuar për kërcënime në familje dhe pornografi hakmarrëse, nuk është gjetur dhe po kërkohet të japë llogari për veprimet e saj.

