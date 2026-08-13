Është ndarë nga jeta Agim Bubeqi, një prej futbollistëve të spikatur të Flamurtarit të Vlorës gjatë viteve ’80, periudhë e artë për klubin vlonjat.
Bubeqi është gjetur pa jetë në apartamentin e tij. Dyshohet se ai kishte ndërruar jetë disa ditë më parë, ndërsa kanë qenë fqinjët ata që kanë vënë re mungesën e tij dhe kanë njoftuar Policinë.
Agim Bubeqi, i lindur më 7 prill 1963, e zhvilloi të gjithë karrierën e tij profesionale me fanellën e Flamurtarit, ku luajti në rolin e sulmuesit.
Ai ishte pjesë e një prej brezave më të rëndësishëm në historinë e Flamurtarit, skuadër që gjatë viteve ’80 u shndërrua në një prej ekipeve më të forta të futbollit shqiptar dhe la gjurmë edhe në arenën europiane.
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